अपने फेवरेट क्रिकेटर के प्रति ये दीवानगी, सूरत के राहुल ने शरीर पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के परमानेंट टैटू
सूरत के राहुल तिरमाले ने अपने बच्चों के साथ सूरत से इंदौर पहुंचकर अपने फेवरेट क्रिकेटर रजत पाटीदार से की खास मुलाकात.सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:06 PM IST
इंदौर: अपने फेवरेट क्रिकेटरों की चाहत में उनके फैन किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. ऐसी ही दीवानगी है सूरत के राहुल
तिरमाले की, जिन्होंने रॉयल बंगाल चैलेंजर्स के कप्तान रजत पाटीदार के टैटू अपने शरीर पर बनवा रखे हैं. राहुल ने अपने बच्चों के साथ सूरत से इंदौर पहुंचकर अपने फेवरेट क्रिकेटर से खास मुलाकात की.
राहुल ने अपनी बांह और सीने पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के परमानेंट टैटू
इन दिनों सोशल मीडिया पर रजत पाटीदार के साथ एक ऐसे शख्स का वीडियो जमकर चर्चा में है, जिसने अपने फेवरेट क्रिकेटर की चाहत में अपनी बांह और सीने पर रजत पाटीदार का परमानेंट टैटू बनवा रखा है. दरअसल यह फैन है सूरत के राहुल तिरमाले जो खुद भी क्रिकेटर हैं. लेकिन उनके दिल में इंदौर के धुरंधर बैट्समैन और रॉयल बंगाल चैलेंजर्स के कैप्टन रजत पाटीदार को लेकर खासी दीवानगी है.
बीते दिनों जब राहुल का मन अपने खास क्रिकेटर से मिलने का हुआ तो उन्होंने सूरत से इंदौर पहुंचकर रजत पाटीदार से मिलने की प्लानिंग की. लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे. लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और बीते सप्ताह उन्होंने सूरत से इंदौर आने की प्लानिंग की और इंदौर पहुंच गए. यहां रेस कोर्स रोड पर वे रोज प्रैक्टिस के लिए होलकर स्टेडियम आने वाले रजत पाटीदार का इंतजार करने लगे.
इंदौर में रजत पाटीदार से मुलाकात के दौरान राहुल के साथ उनका बेटा भी मौजूद था
इस बीच उन्होंने कई लोगों से मदद भी मांगी. तब बड़ी मुश्किल से राहुल की फरियाद रजत पाटीदार तक पहुंची. इसके बाद खुद रजत पाटीदार राहुल से मिलने होलकर स्टेडियम पहुंचे और राहुल से मिलकर उन्होंने खासी खुशी जताई. इस दौरान राहुल के साथ उनका बेटा भी मौजूद था. इस दौरान रजत पाटीदार ने राहुल के बेटे से भी चर्चा की.
राहुल ने कहा, वह पिछले 2 साल से रजत पाटीदार से मिलने का प्रयास कर रहे थे
करीब 5 मिनट की मुलाकात का यह खास वीडियो इसलिए चर्चा में आया क्योंकि राहुल ने इस दौरान कपड़े उतार कर रजत पाटीदार को अपने शरीर पर स्थाई रूप से बनवाए गए रजत के टैटू दिखाए जो उनकी पहचान बन गए हैं. जिसको देखकर रजत पाटीदार भी आश्चर्य में पड़ गए. इस दौरान राहुल का कहना था कि वह पिछले 2 साल से रजत पाटीदार से मिलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी मुराद अब जाकर पूरी हुई. राहुल ने बताया रजत पाटीदार बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं इसीलिए वह हजारों लोगों के फेवरेट क्रिकेटर हैं.