ETV Bharat / sports

अपने फेवरेट क्रिकेटर के प्रति ये दीवानगी, सूरत के राहुल ने शरीर पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के परमानेंट टैटू

इंदौर में क्रिकेटर रजत पाटीदार ने सूरत के फैन से की मुलाकात ( ETV Bharat )

इंदौर: अपने फेवरेट क्रिकेटरों की चाहत में उनके फैन किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं. ऐसी ही दीवानगी है सूरत के राहुल

तिरमाले की, जिन्होंने रॉयल बंगाल चैलेंजर्स के कप्तान रजत पाटीदार के टैटू अपने शरीर पर बनवा रखे हैं. राहुल ने अपने बच्चों के साथ सूरत से इंदौर पहुंचकर अपने फेवरेट क्रिकेटर से खास मुलाकात की.

राहुल ने अपनी बांह और सीने पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के परमानेंट टैटू

इन दिनों सोशल मीडिया पर रजत पाटीदार के साथ एक ऐसे शख्स का वीडियो जमकर चर्चा में है, जिसने अपने फेवरेट क्रिकेटर की चाहत में अपनी बांह और सीने पर रजत पाटीदार का परमानेंट टैटू बनवा रखा है. दरअसल यह फैन है सूरत के राहुल तिरमाले जो खुद भी क्रिकेटर हैं. लेकिन उनके दिल में इंदौर के धुरंधर बैट्समैन और रॉयल बंगाल चैलेंजर्स के कैप्टन रजत पाटीदार को लेकर खासी दीवानगी है. राहुल ने शरीर पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के टैटू (ETV Bharat) भारतीय महिला अंडर-19 A क्रिकेट टीम की कप्तान बनी इंदौर की अनादि तागड़े, कमाल की बॉलर हैं बीते दिनों जब राहुल का मन अपने खास क्रिकेटर से मिलने का हुआ तो उन्होंने सूरत से इंदौर पहुंचकर रजत पाटीदार से मिलने की प्लानिंग की. लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आसानी से उन तक पहुंच पाएंगे. लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और बीते सप्ताह उन्होंने सूरत से इंदौर आने की प्लानिंग की और इंदौर पहुंच गए. यहां रेस कोर्स रोड पर वे रोज प्रैक्टिस के लिए होलकर स्टेडियम आने वाले रजत पाटीदार का इंतजार करने लगे. राहुल ने शरीर पर बनवा रखे हैं रजत पाटीदार के टैटू (ETV Bharat)