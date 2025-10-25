इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, बाइक सवार ने गलत तरीके से छुआ
मैच के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम इंदौर आई है, जहां दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, आरोपी गिरफ्तार.
इंदौर: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है. इंदौर में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा. जिसको लेकर दोनों टीमें इंदौर आई हुए हैं. दोनों टीमें होटल में रुकी हुई हैं. ऑस्ट्रेलिया की 2 खिलाड़ी होटल से बाहर गईं तो एमआईजी थाना क्षेत्र में उनके साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.
पैदल टहल रही महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़
इंदौर में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के मैच का आयोजन होगा. जिसमें भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंदौर आए हुई थी. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की दो महिला खिलाड़ी होटल से एक कैफे जा रही थी. जब वह खजराना रोड पर पैदल टहलते हुए जा रही थी इस दौरान एक बाइक सवार युवक उनके पास आया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा. तुरंत महिला खिलाड़ियों ने अपने सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमस को एक मैसेज भेजकर सारी बात बताई.
खिलाड़ियों को गलत तरह से छूने की कोशिश
महिला खिलाड़ियों ने बताया कि, एक युवक उनके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा है और लगातार छूने का प्रयास कर रहा है. सुरक्षा अधिकारी के पास जैसे ही लाइव लोकेशन भेजी तो डैनी सिमस ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. तभी वहां एक कार चालक पहुंचा और दोनों महिला खिलाड़ियों से बातचीत की और पूरे मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी.
महिला खिलाड़ियों के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमस ने एमआईजी पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले अकिल नामक युवक को गिरफ्तार किया है. अकील से पुलिस पूछताछ कर रही है.
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर आरोपी अकील को महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.'' इंदौर में जिस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना घटित हुई है उससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.