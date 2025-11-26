ETV Bharat / sports

शर्मनाक! टेस्ट क्रिकेट में भारत की 10 सबसे बड़ी हार, एक ही टीम ने 5 बार चटाई धूल

India's biggest defeats in Test: टेस्ट में भारत की सबसे बड़ी हार पर डालें एक नजर

जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत
जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 26, 2025 at 6:01 PM IST

हैदराबाद: दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से मात देकर टेस्ट इतिहास में उनको सबसे बड़ी हार दी है. पहले टेस्ट में 124 रनों का सफलतापूर्वक डिफेंड करके दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से मैच जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट में 549 रनों का विशाल लक्ष्य देकर भारतीय टीम की जीत को से न सिर्फ दूर किया बल्कि 140 पर समेट कर उनको टेस्ट इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार भी दे दी.

इससे पहले रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी हार 342 रनों की थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने 2004 में नागपुर में भारत को मात दी थी. अगर हम टेस्ट में भारत की 10 सबसे बड़ी हार पर नजर डालें तो उस लिस्ट में 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़े मार्जिन से मात दी है. जबकि दक्षिण अफ्रीका ने तीन बार, इंग्लैंड और पाकिस्तान ने एक-एक बार भारत को बड़े अंतर से हराया है.

टेस्ट क्रिकेट में भारत की 10 सबसे बड़ी हार (रनों के हिसाब से)

रैंकहार का अंतरविरोधी टीमस्थलवर्ष
1.408 रन साउथ अफ्रीकागुवाहाटी 2025
2.342 रनऑस्ट्रेलिया नागपुर 2004
3.341 रन पाकिस्तान कराची 2006
4. 337 रनऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 2007
5.333 रन ऑस्ट्रेलिया पुणे 2017
6.329 रनसाउथ अफ्रीकाकोलकाता1996
7.328 रन साउथ अफ्रीकाडरबन 1996
8.319 रनइंग्लैंडनॉटिंघम 2011
9.300 रनऑस्ट्रेलिया पर्थ 1992
10.298 रनऑस्ट्रेलिया एडिलेड 2012

दो साल में दो घरेलू टेस्ट सीरीज में हार
अपने घर में दक्षिण अफ्रीका से मिली ये शर्मनाक हार भारत को पिछले साल न्यूजीलैंड से मिला हार की याद ताजा कर दी. ये भारत की लगातार दो सालों में दूसरी होम सीरीज है जिसमें उनको व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. पहले 2024 में टॉम लाथम की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम से 0-3 से हारे और अब टेम्बा बावुमा की टीम दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार गए. ये प्रोटियाज टीम की भारत में 25 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीत है. इससे पहले 2000 में उन्होंने भारत को 2-0 से हराया था. उस समय उनकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए थे.

होम ग्राउंड पर भारत का टेस्ट में व्हाइटवॉश

  • 2000 में दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से किया व्हाइटवॉश
  • 2024 में न्यूजीलैंड ने 3-0 से किया व्हाइटवॉश
  • 2025 में दक्षिण अफ्रिका ने फिर 2-0 से किया व्हाइटवॉश

