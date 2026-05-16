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मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के फाइटर, जानें कब और कहां होगा मुकाबला?

मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के फाइटर ( IANS )

India vs Pakistan MMA Clash: भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं. लेकिन ये महा मुकाबला क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि मार्श आर्ट्स का रिंग होगा. दरअसल मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली मलेशिया स्ट्राइक MMA चैंपियनशिप में भारत के संग्राम सिंह और पाकिस्तान के आबिद अली आमने सामने होंगे. इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का आयोजन रविवार, 19 जुलाई को होगा. ये भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि संग्राम प्रतिष्ठित एशिया चैंपियनशिप खिताब के लिए मुकाबला करने वाले पहले भारतीय फाइटर बन जाएंगे. बता दें कि संग्राम सिंह कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन हैं और मलेशिया स्ट्राइक MMA चैंपियनशिप उनकी चौथी प्रोफेशनल MMA मुकाबला होगा. संग्राम सिंह का प्रदर्शन

इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स में ट्यूनीशियाई फाइटर हकीम ट्राबेल्सी को दूसरे राउंड तक पहुंचने से पहले ही हरा दिया था.हाल ही में, उन्होंने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इतिहास रचते हुए फ्रांसीसी फाइटर फ्लोरियन कॉडियर को सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड में हरा दिया था, और ऐसा करने वाले वह अर्जेंटीना में MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे. दिलचस्प बात यह है कि संग्राम सिंह ने अपना पहला MMA मुकाबला पाकिस्तानी फाइटर, अली रजा नासिर के खिलाफ जॉर्जिया के त्बिलिसी में आयोजित GAMMA इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप किया था. जहां उन्होंने दूसरे राउंड में ही शानदार जीत हासिल की थी.