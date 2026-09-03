अहमदाबाद में होगा भारत का पहला हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा
हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित होगा.
Published : September 3, 2026 at 10:38 AM IST
अहमदाबाद: भारत में इंटरनेशनल खेलों की मेजबानी बढ़ती जा रही है. क्रिकेट के अलावा भारत अब दूसरे खेल भी काफी सफल तरीके से आयोजित करा रहा है. जिससे उनको और ज्यादा खेलों की मेजबानी मिल रही है. हाल ही में भारत ने दिल्ली में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की सफल मेजबानी की.
अब भारत पहली बार हुंडई वर्ल्ड आर्चरी (तीरंदाजी) पैरा सीरीज की मेजबानी करेगा. ये सीरीज 5 से 9 सितंबर तक अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित की जाएगी. जिसमें 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे.
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है. अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय सीरीज की मेजबानी से बड़े खेल आयोजनों के लिए गुजरात की बढ़ती पहचान और मजबूत होगी और पैरा-आर्चरी को एक वैश्विक मंच मिलेगा.
उन्होंने ये भी कहा कि यह इवेंट पैरा-एथलीटों को इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करने का मंच देगा और साथ ही बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी में गुजरात की बढ़ती भूमिका को भी दिखाएगा.
India will host Hyundai World Archery Para Series for first time at Ahmedabad’s Sabarmati Riverfront from September 5-9.— All India Radio News (@airnewsalerts) September 3, 2026
Over 100 athletes from 20 countries are participating. #IndianArchery #WorldArcheryParaSeries #ParaArchery pic.twitter.com/OcgFMWIThw
ये तीसरा इवेंट
अहमदाबाद में होने वाला ये इवेंट 2026 हुंडई वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज का तीसरा चरण है. इससे पहले पहला चरण अप्रैल में बैंकॉक में और दूसरा चरण 30 जून से 4 जुलाई तक नोवे मेस्टो, चेकिया में हुआ था. चौथा और आखिरी चरण अक्टूबर में सैंटियागो, चिली में होना है.
टूर्नामेंट में होने वाले मुकाबले
आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा गुजरात सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट में रिकर्व ओपन, कंपाउंड ओपन, W1 और विजुअली इम्पेयर्ड (दृष्टिबाधित) कैटेगरी में मुकाबले होंगे.
20 देश के खिलाड़ी लेंगे भाग
इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मैक्सिको, स्लोवाकिया, अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, साइप्रस, चेकिया, इराक, रूस और श्रीलंका शामिल हैं.
भारतीय टीम में 29 आर्चर शामिल
भारत की ओर से कई जाने-माने पैरा-आर्चर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिनमें पेरिस 2024 पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन और पैरालंपिक मेडलिस्ट शीतल देवी, अर्जुन अवॉर्डी और वर्ल्ड पैरा आर्चरी मेडलिस्ट राकेश कुमार और पैरालंपियन श्याम सुंदर स्वामी शामिल हैं. भारतीय टीम में कुल 29 आर्चर शामिल हैं और वे गांधीनगर में SAI के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी कर रहे हैं.