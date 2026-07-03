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विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण, श्याम सुंदर स्वामी और शीतल देवी की जोड़ी ने फहराया तिरंगा

श्याम सुंदर स्वामी और शीतल देवी ( ETV Bharat Jaipur )