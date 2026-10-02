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एशियन गेम्स में भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, झारखंड की कीर्ति-अंकिता ने बढ़ाया प्रदेश का मान

एशियन गेम्स में शामिल झारखंड की तीरंदाज ( सौ. हरेंद्र सिंह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, तीरंदाजी )

रांचीः एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला रिकर्व टीम के स्वर्ण पदक के साथ झारखंड की दो तीरंदाजों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.