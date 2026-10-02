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एशियन गेम्स में भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, झारखंड की कीर्ति-अंकिता ने बढ़ाया प्रदेश का मान

एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता. इसमें झारखंड की दो खिलाड़ी ने प्रदेश का मान बढ़ाया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Indian womens recurve team won gold medal at Asian Games 2026
एशियन गेम्स में शामिल झारखंड की तीरंदाज (सौ. हरेंद्र सिंह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक, तीरंदाजी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 4:55 PM IST

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रांचीः एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला रिकर्व टीम के स्वर्ण पदक के साथ झारखंड की दो तीरंदाजों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

हजारीबाग के SAI STC से प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ीं कीर्ति शर्मा और टाटा में अभ्यास करने वाली अंकिता भकत ने कुमकुम मोहोड़ के साथ मिलकर भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाया. फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारतीय महिला रिकर्व टीम का यह पहला स्वर्ण पदक है.

इस मुकाबले में भारतीय टीम को शुरुआत से ही दक्षिण कोरिया की कड़ी चुनौती मिली. पहले सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा. दूसरे सेट में भी भारतीय तीरंदाज और कोरियाई टीम 56-56 की बराबरी पर रही. दो सेट के बाद मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर था और हर तीर का महत्व बढ़ गया था.

Indian womens recurve team won gold medal at Asian Games 2026
एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल (सौ. पदमा SAI)

तीसरे सेट में भारतीय टीम ने दबाव के बीच अपना खेल बेहतर किया. भारत ने 55 अंक बनाए, जबकि कोरिया की टीम 52 अंक ही हासिल कर सकी. इससे भारत को 4-2 की बढ़त मिली. चौथे सेट में भी भारतीय तीरंदाजों ने संयम नहीं खोया. सेट बराबरी पर समाप्त हुआ और भारत ने 5-3 से फाइनल जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया.

भारतीय टीम की इस जीत में झारखंड की तीरंदाज कीर्ति और अंकिता की भूमिका अहम रही. हजारीबाग की कीर्ति शर्मा ने SAI STC में प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया. वर्ष 2022 में SAI सेंटर हजारीबाग में चयन के बाद उन्होंने कोच ऊधम सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया. तकनीक के साथ उनकी फिटनेस, बो-आर्म स्टेबिलिटी, बॉडी एलाइन्मेंट और मानसिक तैयारी पर लगातार काम किया गया. 2026 में भारतीय टीम के चयन ट्रायल में महिला रिकर्व वर्ग में शीर्ष प्रदर्शन के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की टीम में जगह बनाई.

वहीं अंकिता भकत का भी झारखंड से खास जुड़ाव है. मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली अंकिता टाटा में रहकर अभ्यास करती हैं और झारखंड में ही अपनी तीरंदाजी को लगातार धार देती रही हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से अपनी पहचान बना चुकी अंकिता ने एशियन गेम्स के इस फाइनल में भी भारतीय टीम के प्रदर्शन में योगदान दिया. कीर्ति और अंकिता की मौजूदगी ने इस ऐतिहासिक जीत को झारखंड के लिए और खास बना दिया.

Indian womens recurve team won gold medal at Asian Games 2026
एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल (सौ. पदमा SAI)

झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मधुकांत पाठक ने कहा कि यह राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि एक ही टीम में झारखंड से जुड़ी दो खिलाड़ियों का एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर भारत के लिए स्वर्ण जीतना राज्य के खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश-प्रदेश का नाम रोशन

हजारीबाग से निकलीं कीर्ति और टाटा में अभ्यास करने वाली अंकिता की सफलता ने एक बार फिर दिखाया है कि झारखंड में तैयार हो रही खेल प्रतिभाएं अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर रही हैं.

कीर्ति शर्मा ने 13 जून 2022 को भारतीय खेल प्राधिकरण, प्रशिक्षण केंद्र, पदमा हजारीबाग में प्रवेश लिया था. प्रशिक्षण केंद्र में उनके प्रशिक्षण एवं खेल विकास में कोच उद्यम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. निरंतर अभ्यास, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कीर्ति ने राष्ट्रीय स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई.

कीर्ति ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. उनके प्रमुख उपलब्धियों में 38वें राष्ट्रीय खेलों में टीम कांस्य पदक, जूनियर नेशनल में टीम स्वर्ण पदक,ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक, तथा विभिन्न एशिया कप एवं वर्ल्ड कप प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व शामिल है.

वर्ष 2026 में कीर्ति ने अपने प्रदर्शन को और ऊंचाई प्रदान करते हुए 2nd NTPC National Ranking Archery Tournament 2026 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया. इसके बाद वर्ल्ड कप स्टेज-4, स्पेनमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया और 668 अंक का स्कोर किया.

इन उपलब्धियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कीर्ति ने एशियन गेम्स 2026, जापान में भारतीय महिला रिकर्व टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. उनकी इस सफलता से भारतीय खेल जगत के साथ-साथ भारतीय खेल प्राधिकरण, प्रशिक्षण केंद्र, पदमा हजारीबाग में भी गौरव और उत्साह का माहौल है.

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तीरंदाज कीर्ति शर्मा और अंकिता भकत
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