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एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों का जलवा, पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड

शिमला: जापान में चल रहे 2026 एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जीत में हिमाचल की चार बेटियों का भी अहम योगदान रहा. सिरमौर की पुष्पा राणा ने टीम की कप्तानी संभाली, जबकि सिरमौर की रितु नेगी, सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर भी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. चारों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भारत की स्वर्णिम जीत में योगदान दिया.

पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने जीता गोल्ड

इस बार भारतीय महिला कबड्डी टीम की कमान सिरमौर की पुष्पा राणा के हाथों में थी. एशियन गेम्स में पहली बार कप्तान के तौर पर उतर रहीं पुष्पा ने टीम का नेतृत्व करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. पुष्पा हिमाचल की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. टीम में सिरमौर की रितु नेगी भी शामिल थीं. रितु इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. इसके अलावा सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर ने भी टीम के स्वर्ण अभियान में योगदान दिया.