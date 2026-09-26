ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों का जलवा, पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड

भारतीय टीम की जीत के बाद पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं.

हिमाचल की चार बेटियों ने रचा इतिहास
हिमाचल की चार बेटियों ने रचा इतिहास (PTI)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जापान में चल रहे 2026 एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जीत में हिमाचल की चार बेटियों का भी अहम योगदान रहा. सिरमौर की पुष्पा राणा ने टीम की कप्तानी संभाली, जबकि सिरमौर की रितु नेगी, सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर भी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. चारों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भारत की स्वर्णिम जीत में योगदान दिया.

पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने जीता गोल्ड

इस बार भारतीय महिला कबड्डी टीम की कमान सिरमौर की पुष्पा राणा के हाथों में थी. एशियन गेम्स में पहली बार कप्तान के तौर पर उतर रहीं पुष्पा ने टीम का नेतृत्व करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. पुष्पा हिमाचल की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. टीम में सिरमौर की रितु नेगी भी शामिल थीं. रितु इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. इसके अलावा सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर ने भी टीम के स्वर्ण अभियान में योगदान दिया.

भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा
भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा (FB@PUSHPA-RANA)

जीत की खबर सुनकर पिता ने स्कूल में बांटी मिठाई

सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के मिल्लाह गांव की रहने वाली पुष्पा राणा की जीत से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. उनके पिता जयपाल शिक्षक होने के साथ कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुके हैं. वह जीपीएस बिंदा स्कूल में तैनात हैं. बेटी की कप्तानी में भारत के गोल्ड जीतने की खबर जब उन्हें मिली, तब वह स्कूल में थे. उन्होंने स्कूल के बच्चों में मिठाई बांटकर बेटी की जीत का जश्न मनाया.

भावना ठाकुर, ज्योति ठाकुर और पुष्पा राणा
भावना ठाकुर, ज्योति ठाकुर और पुष्पा राणा (INSTA@JYOTI-THAKUR)

पुष्पा के पिता जयपाल ने कहा, "मुझे अपनी बेटी पर बेहद गर्व है. जिस तरह पुष्पा और पूरी भारतीय टीम ने फाइनल में प्रदर्शन किया, वह काबिल-ए-तारीफ है. मैं भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देता हूं. बेटी की कप्तानी में देश के लिए गोल्ड जीतना मेरे लिए बेहद गर्व का पल है."

हिमाचल में खुशी का माहौल

भारतीय टीम की जीत के बाद सिरमौर, मंडी और सोलन समेत हिमाचल में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी प्रदेश की चारों खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं. हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप राणा ने भारतीय महिला टीम और प्रदेश की चारों खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी है.

ऋतु नेगी और ज्योति ठाकुर
ऋतु नेगी और ज्योति ठाकुर (INSTA@JYOTI-THAKUR)

ये भी पढ़ें: Asian Games 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चौथी बार जीता गोल्ड मेडल

ये भी पढ़ें: कौन हैं हिमाचल के हवलदार सावन बरवाल, 44 साल बाद एशियन गेम्स में भारत को दिलाया मेडल

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
WOMEN KABADDI GOLD MEDAL
PUSHPA RANA
HIMACHAL KABADDI PLAYERS
INDIAN WOMEN KABADDI TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.