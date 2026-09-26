एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों का जलवा, पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड
भारतीय टीम की जीत के बाद पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 5:28 PM IST
शिमला: जापान में चल रहे 2026 एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस जीत में हिमाचल की चार बेटियों का भी अहम योगदान रहा. सिरमौर की पुष्पा राणा ने टीम की कप्तानी संभाली, जबकि सिरमौर की रितु नेगी, सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर भी भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. चारों खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में भारत की स्वर्णिम जीत में योगदान दिया.
पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने जीता गोल्ड
इस बार भारतीय महिला कबड्डी टीम की कमान सिरमौर की पुष्पा राणा के हाथों में थी. एशियन गेम्स में पहली बार कप्तान के तौर पर उतर रहीं पुष्पा ने टीम का नेतृत्व करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया. पुष्पा हिमाचल की अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. टीम में सिरमौर की रितु नेगी भी शामिल थीं. रितु इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. इसके अलावा सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर ने भी टीम के स्वर्ण अभियान में योगदान दिया.
जीत की खबर सुनकर पिता ने स्कूल में बांटी मिठाई
सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के मिल्लाह गांव की रहने वाली पुष्पा राणा की जीत से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. उनके पिता जयपाल शिक्षक होने के साथ कबड्डी खिलाड़ी भी रह चुके हैं. वह जीपीएस बिंदा स्कूल में तैनात हैं. बेटी की कप्तानी में भारत के गोल्ड जीतने की खबर जब उन्हें मिली, तब वह स्कूल में थे. उन्होंने स्कूल के बच्चों में मिठाई बांटकर बेटी की जीत का जश्न मनाया.
पुष्पा के पिता जयपाल ने कहा, "मुझे अपनी बेटी पर बेहद गर्व है. जिस तरह पुष्पा और पूरी भारतीय टीम ने फाइनल में प्रदर्शन किया, वह काबिल-ए-तारीफ है. मैं भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को जीत की बधाई देता हूं. बेटी की कप्तानी में देश के लिए गोल्ड जीतना मेरे लिए बेहद गर्व का पल है."
हिमाचल में खुशी का माहौल
भारतीय टीम की जीत के बाद सिरमौर, मंडी और सोलन समेत हिमाचल में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी प्रदेश की चारों खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं. हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप राणा ने भारतीय महिला टीम और प्रदेश की चारों खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी है.
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