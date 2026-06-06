अंडर-18 एशिया कप: दक्षिण कोरिया को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य, झारखंड की संदीपा बनीं प्लेयर ऑफ द मैच
भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य ने अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक अपने नाम किया है.
Published : June 6, 2026 at 3:50 PM IST
रांचीः जापान के काकामीगाहारा में 29 मई से 6 जून 2026 तक आयोजित अंडर-18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया.
तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया. इस जीत में झारखंड की उभरती खिलाड़ी संदीपा कुमारी ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने मैच के दूसरे ही मिनट में गोल कर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई और बाद में अपने शानदार खेल के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी हासिल किया.
झारखंड के संदीपा ने दिलाई पहली बढ़त
सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में कदम रखा. मैच शुरू होने के महज दो मिनट बाद ही झारखंड की संदीपा कुमारी ने फील्ड गोल दागकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी. शुरुआती गोल ने भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और टीम ने पूरे मैच में कोरिया पर दबाव बनाए रखा.
कप्तान स्वीटी और नौशीन ने दिलाई अजेय बढ़त
दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारतीय कप्तान स्वीटी कुजूर ने 16वें मिनट में शानदार गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया. इसके बाद तीसरे क्वार्टर में टूर्नामेंट की सबसे सफल स्कोरर रहीं नौशीन नाज ने 33वें मिनट में गोल दागकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी. इसके बाद भारतीय रक्षा पंक्ति ने कोरिया को कोई मौका नहीं दिया और टीम ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर कांस्य पदक जीत लिया.
भारतीय टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ी शामिल
इस कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम में झारखंड की छह खिलाड़ियों ने जगह बनाई थी. इनमें संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, श्रुति कुमारी, सुगन सांगा, नीलम टोपनो और खिल्ली कुमारी शामिल हैं. पूरे टूर्नामेंट में झारखंड की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया. संदीपा कुमारी और श्रुति कुमारी ने दो-दो गोल किए, जबकि पुष्पा मांझी ने भी एक गोल अपने नाम किया.
संदीपा ने निभाई अहम भूमिका
संदीपा कुमारी का प्रदर्शन पूरे मुकाबले में बेहद प्रभावशाली रहा. उन्होंने न केवल शुरुआती गोल कर टीम को बढ़त दिलाई बल्कि मिडफील्ड और आक्रमण दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई. उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए आयोजन समिति ने उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना.
इस उपलब्धि के साथ जुड़ा दिलचस्प संयोग
इस उपलब्धि के साथ एक दिलचस्प संयोग भी जुड़ा है. आज से ठीक दस वर्ष पहले वर्ष 2016 में भारतीय महिला टीम ने अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक जीता था. उस टीम में संदीपा कुमारी की बड़ी बहन संगीता कुमारी भी शामिल थीं और उन्होंने भी कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था.
वर्तमान में संगीता कुमारी भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर हैं. ऐसे में एक ही परिवार की दो बहनों का अलग-अलग समय पर देश के लिए कांस्य पदक जीतने और प्लेयर ऑफ द मैच बनने का यह गौरवशाली क्षण भारतीय हॉकी के लिए भी विशेष माना जा रहा है.
हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं
इस मुकाबले के दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे. मनोहरण भी स्टेडियम में मौजूद रहे. उन्होंने जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.
हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने भारतीय टीम और विशेष रूप से झारखंड की खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह झारखंड और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. हमारी बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है. संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलना उनकी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा का प्रमाण है.
भारतीय टीम में शामिल झारखंड की सभी खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट खेल दिखाया है. हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये खिलाड़ी भारतीय सीनियर टीम की मजबूत पहचान बनेंगी. हॉकी झारखंड लगातार जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए काम कर रहा है और यह सफलता उसी प्रयास का परिणाम है. झारखंड लौटने पर सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा और उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
भारतीय टीम की इस सफलता पर झारखंड सरकार के खेल विभाग, हॉकी झारखंड तथा खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी है. राज्य में खिलाड़ियों के लौटने पर उनके स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं.
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