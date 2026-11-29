भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों पर कर दी पैसों की बारिश
Asian Champions Trophy 2026 Final: महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में भारत ने चीन को 3-1 से हराया.
Published : November 29, 2026 at 11:24 AM IST
भोपाल (मध्य प्रदेश): भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को रिकॉर्ड चौथी बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 3-1 से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया. इससे पहले उन्होंने 2023 में रांची में और 2024 में राजगीर में यह खिताब जीता था.
फाइनल मैच में भारत के लिये दीपिका ने 38वें और 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागे जबकि इशिका ने 42वें मिनट में फील्ड गोल किया. चीन के लिये एकमात्र गोल युजुन चेन ने 25वें मिनट में दागा.
हॉकी इंडिया ने इनामी राशि का ऐलान किया
इस शानदार जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सपोर्ट स्टाफ समेत हर एक खिलाड़ी के लिए इनाम राशि का भी ऐलान किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की.
𝐃𝐄𝐄𝐏𝐈𝐊𝐀 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄𝐒 𝐔𝐏 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐔𝐑𝐒! 🌟🇮🇳 Deepika finishes as the Top Scorer of the Tournament with 12 goals and is named the Player of the Tournament at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏆🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
भारतीय खिलाड़ी दीपिका ने टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने सबसे ज्यादा 10 गोल किए, जिनमें से 9 पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए. इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया. दीपिका इस साल 25 मैचों में 41 गोल करके सबसे ज्यादा गोल करने वाली भारतीय खिलाड़ी भी हैं.
टूर्नामेंट में अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी
टूर्नामेंट की बेस्ट गोलकीपर: कुडो यू (जापान)
टूर्नामेंट की 'JSW राइजिंग स्टार': वेई किक्सियाओ (चीन)
टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर: दीपिका (भारत)
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड: दीपिका (भारत)
वहीं टूर्नामेंट में जापान ने मलेशिया को 5–2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया. इस मैच में रिसा सासाकी ने हैट्रिक लगाई.