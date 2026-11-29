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भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों पर कर दी पैसों की बारिश

भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब ( IANS )

भोपाल (मध्य प्रदेश): भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को रिकॉर्ड चौथी बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 3-1 से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया. इससे पहले उन्होंने 2023 में रांची में और 2024 में राजगीर में यह खिताब जीता था.

फाइनल मैच में भारत के लिये दीपिका ने 38वें और 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागे जबकि इशिका ने 42वें मिनट में फील्ड गोल किया. चीन के लिये एकमात्र गोल युजुन चेन ने 25वें मिनट में दागा.

हॉकी इंडिया ने इनामी राशि का ऐलान किया

इस शानदार जीत के बाद हॉकी इंडिया ने सपोर्ट स्टाफ समेत हर एक खिलाड़ी के लिए इनाम राशि का भी ऐलान किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपये और सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की.