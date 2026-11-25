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भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर किया कमाल, पहली बार वर्ल्ड रैंकिंग में हासिल किया पांचवां स्थान

भारतीय महिला हॉकी टीम ( AFP )

Indian Women's Hockey Rankings: महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (ACT) 2026 भारत की मेजबानी में भोपाल में खेली जा रही है. जहां पर कुल 6 टीमें—भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड—आमने-सामने हैं. सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुकी मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. मंगलवार को लीग चरण में भारत ने चीन को 6-2 से करारी शिकस्त दी. यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत है. इससे भी बड़ी बता ये है कि ये टूर्नामेंट के इतिहास में चीन के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.

भारत की तरफ से दीपिका ने पहले ही क्वार्टर में शानदार हैट्रिक लगाई. इसके अलावा लालरेमसियामी, नेहा और साक्षी राणा ने एक-एक गोल करके टीम की इस बड़ी जीत में योगदान दिया. इस जीत के साथ ही, टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही भारतीय टीम के 12 अंक हो गए हैं. इससे टूर्नामेंट की अंक तालिका में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई है. अब भारत का अगला मुकाबला जापान से होगा, जो टूर्नामेंट की दूसरी ऐसी टीम है जिसने अभी तक कोई मैच नहीं हारा है और उनके भी 12 अंक हैं. भारत ने हाल ही में जापान में हुए एशियाई खेलों के फाइनल में भी चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीता था.

टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 नवंबर को भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. महिला हॉकी टीम की वर्ल्ड रैंकिंग (FIH)