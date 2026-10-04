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एशियन गेम्स की चैंपियन बेटियों के स्वागत में ढोल-नगाड़ों से गूंजा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सलीमा टेटे समेत चारों खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत

खिलाड़ियों का भव्य स्वागत ( Etv Bharat )

रांची: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के स्वर्णिम प्रदर्शन के बाद रविवार को झारखंड की चार चैंपियन बेटियों के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जश्न में बदल गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, हॉकी खिलाड़ियों के जयघोष और फूल-मालाओं के बीच सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का जोरदार स्वागत किया गया.