एशियन गेम्स की चैंपियन बेटियों के स्वागत में ढोल-नगाड़ों से गूंजा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सलीमा टेटे समेत चारों खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत
एशियाई खेलों में चैंपियन बनने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का रांची एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 12:15 PM IST
रांची: जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के स्वर्णिम प्रदर्शन के बाद रविवार को झारखंड की चार चैंपियन बेटियों के रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जश्न में बदल गया. ढोल-नगाड़ों की गूंज, हॉकी खिलाड़ियों के जयघोष और फूल-मालाओं के बीच सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग का जोरदार स्वागत किया गया.
झारखंड की चार खिलाड़ी
भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया. इस ऐतिहासिक जीत में झारखंड की चार खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही. झारखंड की सलीमा टेटे ने टीम की कप्तानी संभाली, जबकि ओलंपियन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और युवा खिलाड़ी दीपिका सोरेंग भी स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं.
जापान से बेंगलुरु होते हुए रविवार को चारों खिलाड़ी रांची पहुंचीं. उनके स्वागत के लिए हॉकी झारखंड के पदाधिकारी, प्रशिक्षक, खिलाड़ी, खेलप्रेमी और परिजन पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे. जैसे ही चारों खिलाड़ी बाहर निकलीं, ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत शुरू हो गया. खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने हॉकी स्टिक उठाकर चैंपियन बेटियों का अभिनंदन किया. फूल-मालाओं और बुके से उन्हें सम्मानित किया गया.
परिवार से खिलाड़ियों ने लिया आशीर्वाद
स्वागत का सबसे भावुक दृश्य उस समय देखने को मिला, जब खिलाड़ियों के परिजन उनसे मिले. लंबे इंतजार के बाद बेटियों को सामने देखकर परिजनों की खुशी साफ नजर आई. खिलाड़ियों ने माता-पिता और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों ने चारों खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया.
एयरपोर्ट परिसर में इस दौरान लगातार जयघोष होता रहा. भारत माता की जय और झारखंड की बेटियां जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंजता रहा. खिलाड़ियों के चेहरे पर स्वर्ण पदक जीतने की खुशी और अपने घर लौटने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था.
स्वागत समारोह में हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी, कोषाध्यक्ष अस्रिता लकड़ा, महानिदेशक विजय शंकर सिंह, एसोसिएट उपाध्यक्ष माइकल लाल, संयुक्त सचिव दुलारी टोपनो, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार, SERSA के प्रशांत मुखर्जी, झारखंड की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, सुमराय टेटे, हॉकी सिमडेगा के कमलेश्वर मांझी, हॉकी खूंटी के दशरथ महतो, साई के पूर्व कोच विश्वनाथ सिंह, हॉकी कोच करुणा पूर्ति, शिक्षा विभाग के चंद्रदेव सिंह समेत बड़ी संख्या में खेलप्रेमी मौजूद रहे. चारों खिलाड़ियों के परिजन भी स्वागत के दौरान मौजूद रहे. सैकड़ों हॉकी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने अपनी चैंपियन साथियों के स्वागत में हिस्सा लिया.
एशियन गेम्स में 44 साल बाद महिला हॉकी टीम के स्वर्ण पदक जीतने के बाद झारखंड की इन चार बेटियों की वापसी राज्य के लिए भी गौरव का क्षण रही. सलीमा टेटे की कप्तानी में मिली इस सफलता ने झारखंड की हॉकी प्रतिभाओं को एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत केवल चार खिलाड़ियों के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह झारखंड की उस हॉकी परंपरा, मेहनत और संघर्ष का भी उत्सव बना, जिसने देश को लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं.
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