महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने जापान को हराकर 24 घंटे के अंदर तोड़ा अपना रिकॉर्ड
भारतीय महिला हॉकी टीम 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें से चौथे स्थान पर पहुंच गई.
Published : November 26, 2026 at 10:37 AM IST
Indian Women's Hockey Team: भोपाल में खेले जा रहे महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. बुधवार को भारतीय टीम ने जापान को 4-0 से मात देकर अपना अजेय अभियान बरकरार रखा. इस जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल में मलेशिया से मुकाबला तय हो गया है. जापान के खिलाफ मैच में दीपिका ने एक बार फिर दो गोल करके भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया, जबकि लालरेमसियामी और नेहा ने एक-एक गोल किया.
वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे स्थान पर
जापान के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई. इसके साथ भारत ने 24 घंटे के भीतर ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई, जो अब तक की उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है.
बता दें कि भारत ने एक दिन पहले ही चीन को 6-2 से हराकर पहली बार रैंकिंग में पांचवें स्थान पर पहुंची थी. अब भारत ने एशिया की दो मजबूत टीम-चीन और जापान- के खिलाफ लगातार जीत से वर्ल्ड रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है. वहीं मेंस टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें स्थान पर है.
हॉकी इंडिया ने दी बधाई
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा, 'विश्व नंबर 4 पर पहुंचना भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है. यह हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है. विश्व नंबर 5 पर पहुंचने के 24 घंटे के भीतर ही इस मुकाम को हासिल करना इसे और भी खास बनाता है. टीम ने देश को गौरवान्वित किया है. हमें पूरा विश्वास है कि वे इसी लय को बनाए रखेंगे और एक और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करेंगे.'
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन
भारतीय टीम को ये चौथा स्थान उनके साल भर में किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम है. टीम ने इस साल एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीता, एफआईएच हॉकी विश्व कप में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल किया जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इसके अलावा भारतीय टीम ने 44 साल के अंतराल के बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता.
THE ROAD TO THE FINAL STARTS NOW! 🔥🏑 The semi-finals line-up is here! Japan will face China, followed by India taking on Malaysia on Nov 27 as the hosts and defending champions look to move one step closer to retaining their crown at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026 for a record fourth title! 🇮🇳🏆 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से दो कदम दूर
अब भारतीय महिला हॉकी टीम लगातार तीसरी बार और रिकॉर्ड चौथी बार एशिनय चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से दो कदम दूर है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में मलेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान को हराकर अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. अब 27 नवंबर को पहले सेमीफाइन में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चीन का मुकाबला जापान से होगा. फाइनल मुकाबला 28 नवंबर को खेला जाएगा.
महिला हॉकी टीम की वर्ल्ड रैंकिंग
1- नीदरलैंड
2- अर्जेंटीना
3- बेल्जियम
4- भारत
5- स्पेन
6- जर्मनी
7- इंग्लैंड
8- चीन
9- ऑस्ट्रेलिया
10- अमेरिका