ETV Bharat / sports

भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर निक्की प्रधान से खास बातचीत: झारखंड के जूनियर खिलाड़ियों और महिला हॉकी टीम की स्थिति पर चर्चा

रांची: भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध टूर्नामेंट हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 में इस बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. घोषित कार्यक्रम के अनुसार, महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक रांची में आयोजित होगी. यह आयोजन न केवल झारखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के हॉकी प्रेमियों के लिए उत्सव का अवसर लेकर आया है.

रांची रॉयल्स टीम इस सीजन में विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है. टीम में झारखंड के कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम के कई सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं. टूर्नामेंट के दौरान महिला लीग में नीदरलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन सहित 10 से अधिक विदेशी देशों के खिलाड़ी भागीदारी करेंगे. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों को अनुभव के साथ-साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर देगा.

निक्की प्रधान से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

रांची रॉयल्स टीम में शामिल और भारतीय महिला हॉकी टीम की बेस्ट प्लेयर डिफेंडर निक्की प्रधान भी इस लीग में खेलती नजर आएंगी. ईटीवी भारत के संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने निक्की प्रधान से विशेष बातचीत की. इस दौरान उन्होंने न केवल महिला हीरो लीग के बारे में चर्चा की, बल्कि झारखंड के उभरते खिलाड़ियों और जूनियर्स के भविष्य पर भी अपने विचार साझा किए.

निक्की प्रधान ने कहा, मैं अपने जूनियर्स और झारखंड के सभी खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहती हूं कि किसी भी परिस्थिति में अपने खेल को न छोड़ें. कठिनाइयों के बावजूद अगर आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी. अपने सपनों और मेहनत पर भरोसा रखिए.

उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय महिला टीम इस समय पूरी तरह संतुलित और मजबूत है. झारखंड के कई जूनियर खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हैं. टीम के सभी प्लेयर्स शानदार हैं. कुछ को अनुभव की कमी है, लेकिन धीरे-धीरे वे सीख रही हैं और टीम में अपना योगदान दे रही हैं. यह आयोजन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के हॉकी खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आया है.