लगातार 2 हार के बाद भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया, महाकालेश्वर मंदिर में की भस्म आरती

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पिछले 2 मैचों में साधारण रहा है. उसे विशाखापट्टनम में खेले गए दोनों मैचों में हार मिली है. टीम को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने हराया और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली. अब टीम इंडिया का कारवां मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच चुका है. जहां उसे 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ खेलना है. उससे पहले टीम इंडिया उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, जहां पर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया. भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया

विश्व कप में लगातार दो हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लिया. खिलाड़ियों ने सुबह की भस्म आरती में भाग लिया और नंदी हॉल में पूजा-अर्चना की. महाकालेश्वर में भस्म आरती एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह के समय किया जाता है.