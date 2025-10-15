लगातार 2 हार के बाद भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया, महाकालेश्वर मंदिर में की भस्म आरती
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार मिली, अब वो भगवान की शरण में पहुंच गई है.
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पिछले 2 मैचों में साधारण रहा है. उसे विशाखापट्टनम में खेले गए दोनों मैचों में हार मिली है. टीम को पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने हराया और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली. अब टीम इंडिया का कारवां मध्य प्रदेश के इंदौर में पहुंच चुका है. जहां उसे 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ खेलना है. उससे पहले टीम इंडिया उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, जहां पर भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया.
भगवान की शरण में पहुंची टीम इंडिया
विश्व कप में लगातार दो हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लिया. खिलाड़ियों ने सुबह की भस्म आरती में भाग लिया और नंदी हॉल में पूजा-अर्चना की. महाकालेश्वर में भस्म आरती एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो सुबह के समय किया जाता है.
TEAM INDIA WOMEN'S TEAM VISITED UJJAIN'S MALAKALESHWAR TEMPLE TO SEEK LORD SHIVA'S BLESSINGS. 🙏 (IANS).pic.twitter.com/oBZwSU2KZe— Tanuj (@ImTanujSingh) October 15, 2025
महिला वनडे विश्व कप में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम फिलहाल चार मैचों में चार अंक और 0.682 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जबकि उसके लीग चरण के तीन मैच अभी बाकी हैं. भारतीय टीम के अगले मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ हैं.
इन खिलाड़ियों के अगले मैचों में होगी उम्मीद
अब टूर्नामेंट में अपने आगे के सफर को सफल बनाने के लिए भारतीय टीम भगवान की शरण में पहुंच चुकी है. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में अपनी जगह पुख्ता करनी है तो उसे हर हाल में मैच जीतने होंगे. इस टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना, प्रतीक रावल, हरलीन देओल और ऋचा घोष ने बल्ले से अहम योगदान दिया है, जबकि दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और क्रांति गौड़ सभी प्रभावी विकेट लेने वाली खिलाड़ी साबित हुई हैं.
भारतीय टीम 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और 26 अक्टूबर को नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश से भिड़ेगी. भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लीग चरण का अंत 10 अंकों के साथ करने के लिए अपने बाकी बचे तीन मैच जीतने होंगे. जो काफी मुश्किल नजर आ रहा है.