वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम को मिलेगा नया कोच, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक नया विदेशी कोच मिलने की संभावना है. आज हम आपको उसका नाम बताएंगे.

Indian womens cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
By IANS

Published : November 10, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : ऐतिहासिक महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम में पहली बार बैकग्राउंड स्टाफ के तौर पर एक विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच शामिल हो सकता है. इस साल अप्रैल में बीसीसीआई ने महिला टीम के अलग-अलग मैचों और टूर्नामेंट के लिए हेड फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए एप्लीकेशन मंगवाए थे. इसके तुरंत बाद बेंगलुरु में इसके लिए इंटरव्यू हुए थे.

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को आईएनएस को बताया कि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में फिलहाल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के हेड नाथन कीली के भारतीय महिला टीम के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पर जुड़ने की सबसे ज्यादा संभावना है.

बांग्लादेश सेटअप में अपने मौजूदा काम के अलावा कीली ने न्यू साउथ वेल्स (NSW) क्रिकेट टीम के साथ असिस्टेंट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पर काम किया है और महिला बिग बैश लीग (WBBL) में सिडनी सिक्सर्स के फिजिकल परफॉर्मेंस कोच के तौर पर भी काम किया है.

Indian womens cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)

उन्होंने प्रोफेशनल रग्बी लीग फुटबॉल क्लब सिडनी रोस्टर्स और ब्रिसबेन ब्रोंकोस के साथ भी काम किया है. भारतीय महिला टीम के पास पिछले कुछ महीनों से एआई हर्षा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पर थे और उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए फिट रखने में अहम भूमिका निभाई थी.

लेकिन यह समझा जाता है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से जुड़े हर्षा को पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में सभी एज-ग्रुप में बिजी इंटरनेशनल कैलेंडर को देखते हुए दूसरे असाइनमेंट दिए जाएंगे. भारतीय पुरुष टीम में फिलहाल एड्रियन ले रॉक्स इस भूमिका में हैं.

यह टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू व्हाइट-बॉल सीरीज में इंटरनेशनल मैच खेलेगी, जिसके बाद वे महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 2026 सीजन के लिए अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगी.

