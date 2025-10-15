टीम इंडिया पर दोहरी मार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद अब लगा जुर्माना
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग चरण के मैच के बाद बड़ा जुर्माना लगाया गया है.
Published : October 15, 2025 at 3:51 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम की यात्रा अब तक उतार चढ़ाव भरी रही है. टीम इंडिया को पहले दो मैचों में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली तो वहीं, तीसरे और चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली. अब टीम इंडिया पर लगातार दो हार के बाद दोहरी मार पड़ी है. टीम पर जुर्माना लगाया गया है.
भारतीय महिला टीम पर लगा जुर्माना
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए भारत पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. रविवार को विशाखापत्तनम में हुए मैच के बाद एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के मिशेल पेरेरा ने यह जुर्माना लगाया.
India have been fined for slow over-rate during their game against Australia at #CWC25.— ICC (@ICC) October 15, 2025
Details ⬇️https://t.co/qp2hmAzB3i
जानिए किसने लिया भारत पर एक्शन
मैदानी अंपायर सू रेडफर्न और निमाली पेरेरा, तीसरे अंपायर किम कॉटन और चौथे अंपायर जैकलीन विलियम्स ने टीम पर यह आरोप लगाया. समय सीमा को ध्यान में रखते हुए भारत को लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाया गया, जिसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया है.
खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपराध और प्रस्तावित दंड के लिए दोष स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी. यह मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा, जिसने महिला वनडे इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान एलिसा हीली के शानदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 से हरा दिया.
अगले मैच में इंग्लैंड से होगा भारत का सामना
अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना अगला मैच 19 अक्टूबर को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में इंग्लैंड से खेलेगी. इस मैच में टीम को जीत हासिल करनी ही होगी अगर उसे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो.