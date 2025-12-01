ETV Bharat / sports

जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में नजर आएगी क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, वैक्स स्टेच्यू का निर्माण शुरू

म्यूजियम के प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा यहां आने वाले विजीटर्स के लिए एक नया आकर्षण बनेगी.

जयपुर : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अब इतिहास में एक और उपलब्धि जोड़ने जा रही हैं. जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में उनकी मोम की प्रतिमा बनाने की औपचारिक शुरुआत हो गई है. इस उपलब्धि के साथ हरमनप्रीत कौर विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी मोम की प्रतिमा तैयार की जा रही है. जयपुर वैक्स म्यूज़ियम की विशेषज्ञ टीम ने हाल ही में हरमनप्रीत कौर से मुलाकात की, जहां उनकी प्रतिमा के लिए पूरे शरीर का विस्तृत माप , चेहरे के भाव, हाव-भाव और चलने-फिरने की शैली तक को बारीकी से रिकॉर्ड किया गया. यह प्रक्रिया करीब डेढ़ घंटे तक चली. इस दौरान हरमनप्रीत बेहद सहज और सहयोगी रहीं.

अनावरण समारोह में आने का वादा : म्यूज़ियम के क्यूरेटर और संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत कौर ने अपनी मोम की प्रतिमा को लेकर खासा उत्साह जताया. उन्होंने म्यूज़ियम प्रबंधन का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे अपने परिवार के साथ प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगी. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने म्यूज़ियम के भव्य शीश महल की भी तारीफ़ की और मोम की प्रतिमा बनाने की कला व तकनीक को जानने में गहरी रुचि दिखाई.

वैक्स म्यूज़ियम में नजर आएगी हरमनप्रीत कौर (वीडियो सोर्स-jaipur wax museum)

प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को सम्मान देने की नीति : जयपुर वैक्स म्यूजियम के संस्थापक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि जयपुर वैक्स म्यूज़ियम की नीति सदैव से ही चर्चित या विवादित हस्तियों की बजाय प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं बनाने की रही है. हरमनप्रीत कौर का व्यक्तित्व युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी प्रतिमा आने वाले समय में म्यूज़ियम की शोभा बढ़ाएगी. उन्होंने बताया कि हरमनप्रीत से पहले म्यूज़ियम में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, साइना नेहवाल और संदीप सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की मोम प्रतिमाएं पहले से मौजूद हैं.

वैक्स म्यूज़ियम में नजर आएगी क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर
वैक्स म्यूज़ियम में नजर आएगी क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर (फोटो सोर्स- जयपुर वैक्स म्यूजियम)

इन खिलाड़ियों की प्रतिमाएं वैक्स म्यूजियम में :-

  • सचिन तेंदुलकर - क्रिकेट
  • विराट कोहली - क्रिकेट
  • एमएस धोनी - क्रिकेट
  • साइना नेहवाल - बैडमिंटन
  • संदीप सिंह - हॉकी

300 साल पुराने किले में बसे म्यूज़ियम की खासियत : जयपुर वैक्स म्यूज़ियम 300 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर स्थल नाहरगढ़ किले में स्थित है. वैक्स म्यूज़ियम की यह जगह इसे हेरिटेज प्रेमियों और इतिहास के शोधकर्ताओं के लिए एक अनोखा आकर्षण बनाता है. म्यूजियम के प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा यहां आने वाले विजीटर्स के लिए एक नया आकर्षण बनेगी. अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी यह पहल न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेट की उपलब्धियों के प्रति सम्मान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी मजबूत संदेश देने वाली होगी.

वैक्स स्टेच्यू का निर्माण शुरू
वैक्स स्टेच्यू का निर्माण शुरू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

