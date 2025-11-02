भारत की शान हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार, गांव के लोगों ने बढ़ाया जोश
Harmanpreet Kaur के गांवे के लोगों और उनके बचपन के कोच ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले से पहले उनका हौसला बढ़ाया है.
Published : November 2, 2025 at 10:09 AM IST
मोगा: पंजाब की मिट्टी ने हमेशा देश को महान खिलाड़ी दिए हैं और अब मोगा की बेटी हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को मुंबई में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. हरमनप्रीत ने कप्तान वाली पारी खेलते हुए 88 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे.
हरमन लड़कों से ज्यादा मेहनती है
हरमनप्रीत के बचपन के कोच प्रदीप शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह पूरे देश और मोगा के लिए बहुत खुशी की बात है कि हरमनप्रीत कौर एक छोटे से शहर से आकर इतनी आगे बढ़ी हैं. मुझे याद है जब मैं बचपन में उसे ट्रेनिंग देता था. मेरा बेटा और हरमन एकेडमी में साथ में क्रिकेट खेलते थे. वे स्कूल भी साथ जाते थे. हरमन लड़कों से ज्यादा मेहनत करती थी. वह हमेशा फोकस्ड रहती थी और कभी हार नहीं मानती थी. आज वह एक स्टार बन गई है और ऑस्ट्रेलिया को हराकर देश का नाम रोशन किया है. अब हमें उम्मीद है कि भारत फाइनल मैच भी जीतेगा'.
𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌𝐒...— Star Sports (@StarSportsIndia) November 1, 2025
Just one sleep away from witnessing h̶i̶s̶t̶o̶r̶y̶ 𝙃𝙀𝙍𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔 in Navi Mumbai 🏆
Wear your blues with pride, bring your loudest cheers, and #BelieveInBlue! 💙
#CWC25 Final 👉 #INDvSA | Sun, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/NUO9gSbePZ
हरमन अपने पिता के साथ खेलती थी
हरमनप्रीत कौर के गांव के रहने वाले शमशेर सिंह ने कहा, 'हरमन ने बचपन में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. वह एक गरीब परिवार से थी और छह साल की उम्र में अपने पिता के साथ खेतों में खेलने लगी थी. पहले वह फुटबॉल खेलती थी फिर हॉकी और बाद में क्रिकेट खेलना शुरू किया. हरमन अकेली लड़की थी जो मैदान में लड़कों के साथ खेलती थी. अगर वह उस समय लड़कों के साथ खेलती थी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह अब बड़े-बड़े छक्के मारती है. हमारी भारतीय टीम का हौसला बहुत बुलंद है. ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के टारगेट का पीछा करना मुश्किल था लेकिन हरमन और उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला और जीत हासिल की. हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम फाइनल भी जीतेगी'.
हरमन 30-35 लड़कों के बीच अकेली खेलती थी
गांव के रहने वाले गवरधन पोपली ने कहा, 'जब हरमन के पिता खेल के मैदान में खेलने आते थे तो वह भी उनके साथ आती थी. वह हमें खेलते हुए देखती थी और धीरे-धीरे हमारे साथ खेलने लगी. उस समय लड़कियों को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता था. लोग उन्हें घर से दूर खेलने नहीं देते थे. हरमन के पिता पहले हिचकिचा रहे थे क्योंकि वह 30 से 35 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी. लेकिन हरमन खेलती रही. उसने कभी भी आलोचना को खुद को रोकने नहीं दिया. आज उसी लगन ने उसे सफल बनाया ह'.
मोगा से वर्ल्ड स्टेज तक का सफर
8 मार्च 1989 को मोगा में जन्मी हरमनप्रीत कौर की कहानी संघर्ष लगन और सफलता की कहानी है. उनके पिता हरमिंदर सिंह भुल्लर, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते थे और उनकी मां का नाम सतविंदर कौर है. उनकी छोटी बहन हेमजीत इंग्लिश में पोस्ट-ग्रेजुएट हैं और मोगा के गुरु नानक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं.
हरमनप्रीत ज्ञान ज्योति स्कूल एकेडमी के जरिए क्रिकेट से जुड़ीं जहां उन्होंने कोच कमलदीप सिंह सोढ़ी से ट्रेनिंग ली. 2014 में वह इंडियन रेलवे में काम करने के लिए मुंबई चली गईं. हरमन ने हमेशा कहा है कि, वह वीरेंद्र सहवाग की फैन थीं. बचपन से ही वह अक्सर अपने पिता के साथ खेल के मैदान में जाती थीं और वहीं से उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया.
ONE. LAST. TIME. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) November 1, 2025
It's the first-ever CWC final without Australia or England 😮
🇮🇳 or 🇿🇦 - who will be crowned the new world champions tomorrow? 🤔#CWC25 Final 👉 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM! | #BelieveInBlue pic.twitter.com/m2A1Ce0W33
सरकारी स्कूल में पढ़ाई
हरमनप्रीत कौर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मोगा के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से पूरी की. जब उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लेने का फैसला किया तो उन्होंने ज्ञान ज्योति क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ली. उनके परिवार ने हमेशा उनका सबसे बड़ा साथ दिया है. उनकी एक बहन अब कनाडा में रहती है और उनका भाई ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उनके माता-पिता अभी मुंबई में हैं और स्टेडियम में उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.
हरमनप्रीत कौर की मुख्य उपलब्धियां
- इंटरनेशनल डेब्यू: 2009
- खेले गए मैच: 130 वनडे, 161 T20I, और 5 टेस्ट
- बनाए गए रन: वनडे में 3410, T20I में 3204, और टेस्ट में 131
- यादगार पारी: 2017 महिला वर्ल्ड कप सेमी-फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन
कप्तानी का रिकॉर्ड
- भारत को 2020 T20 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया
- 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता
- पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार (2017)