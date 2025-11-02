ETV Bharat / sports

भारत की शान हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार, गांव के लोगों ने बढ़ाया जोश

मोगा: पंजाब की मिट्टी ने हमेशा देश को महान खिलाड़ी दिए हैं और अब मोगा की बेटी हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को मुंबई में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. हरमनप्रीत ने कप्तान वाली पारी खेलते हुए 88 गेंदों में 89 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

हरमन लड़कों से ज्यादा मेहनती है

हरमनप्रीत के बचपन के कोच प्रदीप शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, 'यह पूरे देश और मोगा के लिए बहुत खुशी की बात है कि हरमनप्रीत कौर एक छोटे से शहर से आकर इतनी आगे बढ़ी हैं. मुझे याद है जब मैं बचपन में उसे ट्रेनिंग देता था. मेरा बेटा और हरमन एकेडमी में साथ में क्रिकेट खेलते थे. वे स्कूल भी साथ जाते थे. हरमन लड़कों से ज्यादा मेहनत करती थी. वह हमेशा फोकस्ड रहती थी और कभी हार नहीं मानती थी. आज वह एक स्टार बन गई है और ऑस्ट्रेलिया को हराकर देश का नाम रोशन किया है. अब हमें उम्मीद है कि भारत फाइनल मैच भी जीतेगा'.

हरमन अपने पिता के साथ खेलती थी

हरमनप्रीत कौर के गांव के रहने वाले शमशेर सिंह ने कहा, 'हरमन ने बचपन में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. वह एक गरीब परिवार से थी और छह साल की उम्र में अपने पिता के साथ खेतों में खेलने लगी थी. पहले वह फुटबॉल खेलती थी फिर हॉकी और बाद में क्रिकेट खेलना शुरू किया. हरमन अकेली लड़की थी जो मैदान में लड़कों के साथ खेलती थी. अगर वह उस समय लड़कों के साथ खेलती थी तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह अब बड़े-बड़े छक्के मारती है. हमारी भारतीय टीम का हौसला बहुत बुलंद है. ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों के टारगेट का पीछा करना मुश्किल था लेकिन हरमन और उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला और जीत हासिल की. ​​हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम फाइनल भी जीतेगी'.

हरमन 30-35 लड़कों के बीच अकेली खेलती थी

गांव के रहने वाले गवरधन पोपली ने कहा, 'जब हरमन के पिता खेल के मैदान में खेलने आते थे तो वह भी उनके साथ आती थी. वह हमें खेलते हुए देखती थी और धीरे-धीरे हमारे साथ खेलने लगी. उस समय लड़कियों को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता था. लोग उन्हें घर से दूर खेलने नहीं देते थे. हरमन के पिता पहले हिचकिचा रहे थे क्योंकि वह 30 से 35 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी. लेकिन हरमन खेलती रही. उसने कभी भी आलोचना को खुद को रोकने नहीं दिया. आज उसी लगन ने उसे सफल बनाया ह'.