भारत ने जीत एक और वर्ल्ड कप, महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर रचा इतिहास
Blind T20 Women World Cup: भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है.
Published : November 23, 2025 at 4:03 PM IST
Blind T20 Women World Cup: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर को अपना पहला वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन किया था. अब महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 23 नवंबर को पहला T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड जीतकर इतिहास रच दिया है. ये दो ऐतिहासिक जीत देश में महिला क्रिकेट के बढ़ते स्टेटस को दिखाती हैं.
कोलंबो में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को सात विकेट से मात दी. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोका और फिर 47 गेंद शेष रहते सिर्फ 12.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.
CHAMPIONS! 🏆💙— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
A journey of hard work, heart, and sheer determination — and they did it!
Every player, every moment, every effort… it all led to this.
So proud of this incredible team! 🇮🇳🔥#Champions #TeamIndia #Victory #Finals #ProudMoment #CricketFamily pic.twitter.com/CjVUFWYwlC
फौला सरेन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 27 गेंदों पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए. भारत पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा है और एक भी मैच नहीं हारा.
सेमीफाइनल में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि नेपाल दूसरे फाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा था.
T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2025 की टीमें
T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भाग लिया. टूर्नामेंट के लीग मैच नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेले गए जबकि नॉकआउट मैच कोलंबो, श्रीलंका में हुआ.
The moment the final FOUR was hit… the entire team ran in with joy!— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
Scenes we will remember forever! 🥳💙
India are the champions! 🏆🇮🇳
Victory earned. Joy shared. Moments captured. 💙#Champions #WinningMoments #TeamIndia #Proud #Finals #CricketLove pic.twitter.com/yAeA7N1q0N
वर्ल्ड कप में भारत का सफर
- श्रीलंका को 10 विकेट से हराया
- ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हराया
- नेपाल को 85 रन से हराया
- अमेरिका को 10 विकेट से हराया
- पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया
- सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया
- फाइनल: नेपाल को 7 विकेट से हराया
भारतीय महिला टीम की ये शानदार जीत देश में ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी है, जिससे आने वाले सालों में इस खेल को और ज्यादा पहचान और विकास का रास्ता खुलेगा.
INDIA ARE CHAMPIONS! 🇮🇳🏆🔥— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
India win the final by 7 wickets!
A classy FOUR by Phula Saren (B3) to fine leg seals the victory in style.
Chase wrapped up in 12.1 overs — absolute dominance! 💙🇮🇳
Nepal: 114/5 (20 overs)
India: 117/3 (12.1 overs)#INDvsNEP #Final #BlindCricket pic.twitter.com/R14XFYY2Ec