आज वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी, दिल्ली में भारतीय प्लेयर्स का हुआ भव्य स्वागत

भारतीय महिला टीम आज वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगी. इससे पहले दिल्ली में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ.

Indian women team
भारतीय महिला टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों से पीएम मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकती है. पीएम महिला टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनसे मुलाकात कर उनका हौसला आने वाले भविष्य के लिए बढ़ाने वाले हैं.

पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची टीम इंडिया
नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल में 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया था और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में भव्य स्वागत किया गया. भारतीय टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंची है.

आज होगी पीएम मोदी से टीम की मुलाकात
सूत्रों ने टीम बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी और इसी सिलसिले में वह मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंच गई है. टीम के पहुंचने पर होटल में ढोल बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और होटल में भारी भीड़ जमा हो गई. खिलाड़ियों ने ढोल की धुन पर कुछ लोगों के साथ डांस भी किया.

टीम ने शाम को मुंबई से उड़ान भरी और वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी और सीधे होटल ले जाई गई. इस दौरान तिरंगा लहराते और लोकप्रिय गीतों की धुन पर बीसीसीआई ने होटल के कर्मचारियों और प्रशंसकों के साथ मिलकर खिलाड़ियों का होटल में स्वागत किया.

बीसीसीआई ने आईसीसी खिताब के सम्मान में महिला टीम को 51 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है।. यह राशि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और पांच सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के बीच बांटी जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकारों में भी अपने-अपने राज्य की महिला खिलाड़ियों (जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हैं) के लिए अपना-अपना खजाना खोल दिया है.

