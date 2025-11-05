आज वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी, दिल्ली में भारतीय प्लेयर्स का हुआ भव्य स्वागत
भारतीय महिला टीम आज वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगी. इससे पहले दिल्ली में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ.
Published : November 5, 2025 at 9:38 AM IST
हैदराबाद : वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों से पीएम मोदी आज मुलाकात करने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टीम इंडिया आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकती है. पीएम महिला टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनसे मुलाकात कर उनका हौसला आने वाले भविष्य के लिए बढ़ाने वाले हैं.
पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची टीम इंडिया
नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल में 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया था और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया था. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में भव्य स्वागत किया गया. भारतीय टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंची है.
VIDEO | The victorious Indian women's cricket team led by Harmanpreet Kaur has arrived in Delhi to meet Prime Minister Narendra Modi tomorrow. Inside visuals from Taj Palace.#ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/4cMuX5Dldu— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
आज होगी पीएम मोदी से टीम की मुलाकात
सूत्रों ने टीम बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी और इसी सिलसिले में वह मंगलवार शाम को दिल्ली पहुंच गई है. टीम के पहुंचने पर होटल में ढोल बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और होटल में भारी भीड़ जमा हो गई. खिलाड़ियों ने ढोल की धुन पर कुछ लोगों के साथ डांस भी किया.
टीम ने शाम को मुंबई से उड़ान भरी और वो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी और सीधे होटल ले जाई गई. इस दौरान तिरंगा लहराते और लोकप्रिय गीतों की धुन पर बीसीसीआई ने होटल के कर्मचारियों और प्रशंसकों के साथ मिलकर खिलाड़ियों का होटल में स्वागत किया.
VIDEO | Delhi: ICC Women’s ODI World Cup-winning Team India players dance upon arrival at Taj Palace.— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/f9c77LnKmP
बीसीसीआई ने आईसीसी खिताब के सम्मान में महिला टीम को 51 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है।. यह राशि खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और पांच सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के बीच बांटी जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकारों में भी अपने-अपने राज्य की महिला खिलाड़ियों (जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा हैं) के लिए अपना-अपना खजाना खोल दिया है.
|ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया पर तोहफों की बौछार, डायमंड के आभूषण से सजेगी हर खिलाड़ी