ETV Bharat / sports

एशियन गेम्स में झारखंड की बेटियों का जलवा, सिंगापुर को हराकर सेमीफाइनल में भारत

रांचीः एशियन गेम्स Aichi-Nagoya 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.

भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में अब तक अपने सभी मुकाबले जीतकर अपराजित अभियान जारी रखा है. सिंगापुर के खिलाफ मुकाबला झारखंड की दो खिलाड़ियों के लिए भी खास रहा. डिफेंडर निक्की प्रधान ने अपने 217वें अंतरराष्ट्रीय मैच में गोल दागा, जबकि टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने भी गोल कर जीत में योगदान दिया.

निक्की प्रधान के लिए यह गोल इसलिए खास रहा, क्योंकि इसे उनका संभवत: पहला अंतरराष्ट्रीय गोल बताया जा रहा है. लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहीं निक्की ने करीब 50 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है. 217वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गोल करने की उपलब्धि उनके लिए यादगार बन गई. उनके गोल के बाद झारखंड के हॉकी प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है.

भारतीय महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने भी सिंगापुर के खिलाफ गोल किया. सलीमा के नेतृत्व में भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. झारखंड की ही ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी भारतीय टीम के साथ एशियन गेम्स में मौजूद हैं और टीम की मुहिम का हिस्सा हैं.

भारतीय टीम ने इस एशियन गेम्स में अब तक विपक्षी टीमों के खिलाफ आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन किया है. भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से, इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से और जापान को 3-1 से हराया. इसके बाद सिंगापुर के खिलाफ 7-0 की जीत दर्ज की. इन पांच मुकाबलों में भारत ने कुल 66 गोल किए हैं, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ तीन गोल हुए हैं.

झारखंड की खिलाड़ियों की मौजूदगी ने भारतीय टीम के इस अभियान को राज्य के लिए भी खास बना दिया है. सलीमा टेटे और निक्की प्रधान लंबे समय से भारतीय महिला हॉकी की अहम खिलाड़ी रही हैं. वहीं ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.