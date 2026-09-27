एशियन गेम्स में झारखंड की बेटियों का जलवा, सिंगापुर को हराकर सेमीफाइनल में भारत
एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 7:18 PM IST
रांचीः एशियन गेम्स Aichi-Nagoya 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सिंगापुर को 7-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.
भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में अब तक अपने सभी मुकाबले जीतकर अपराजित अभियान जारी रखा है. सिंगापुर के खिलाफ मुकाबला झारखंड की दो खिलाड़ियों के लिए भी खास रहा. डिफेंडर निक्की प्रधान ने अपने 217वें अंतरराष्ट्रीय मैच में गोल दागा, जबकि टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने भी गोल कर जीत में योगदान दिया.
निक्की प्रधान के लिए यह गोल इसलिए खास रहा, क्योंकि इसे उनका संभवत: पहला अंतरराष्ट्रीय गोल बताया जा रहा है. लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा रहीं निक्की ने करीब 50 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है. 217वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गोल करने की उपलब्धि उनके लिए यादगार बन गई. उनके गोल के बाद झारखंड के हॉकी प्रेमियों में भी खुशी का माहौल है.
भारतीय महिला टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने भी सिंगापुर के खिलाफ गोल किया. सलीमा के नेतृत्व में भारतीय टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. झारखंड की ही ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी भारतीय टीम के साथ एशियन गेम्स में मौजूद हैं और टीम की मुहिम का हिस्सा हैं.
भारतीय टीम ने इस एशियन गेम्स में अब तक विपक्षी टीमों के खिलाफ आक्रामक हॉकी का प्रदर्शन किया है. भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से, इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से और जापान को 3-1 से हराया. इसके बाद सिंगापुर के खिलाफ 7-0 की जीत दर्ज की. इन पांच मुकाबलों में भारत ने कुल 66 गोल किए हैं, जबकि उसके खिलाफ सिर्फ तीन गोल हुए हैं.
झारखंड की खिलाड़ियों की मौजूदगी ने भारतीय टीम के इस अभियान को राज्य के लिए भी खास बना दिया है. सलीमा टेटे और निक्की प्रधान लंबे समय से भारतीय महिला हॉकी की अहम खिलाड़ी रही हैं. वहीं ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं.
हॉकी झारखंड ने दी बधाई
हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन पूरे देश के लिए गर्व की बात है. सिंगापुर के खिलाफ 7-0 की जीत के साथ टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना खिलाड़ियों की मेहनत, शानदार तालमेल और आत्मविश्वास को दर्शाता है.
झारखंड की बेटियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का गोल करना हमारे लिए विशेष खुशी का विषय है. निक्की प्रधान का अपने 217वें अंतरराष्ट्रीय मैच में पहला अंतरराष्ट्रीय गोल बेहद यादगार उपलब्धि है. टीम में शामिल ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी झारखंड का गौरव बढ़ा रही हैं. हॉकी झारखंड की ओर से पूरी भारतीय टीम को बधाई और सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं.
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