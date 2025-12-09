ETV Bharat / sports

भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम ने कसी कमर, श्रीलंका को धूल चटाने के लिए शुरू की तैयारियां

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार मैदान पर वापसी करने वाली है. भारतीय फैंस जल्द ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को मैदान पर खेलते हुए देख पाएंगे. टीम इंडिया 21 दिसंबर से श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी0 सीरीज खेलने वाली है. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. टीम मंगलवार से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में कैंप लगाने वाली है. जहां पर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियां पुख्ता करती हुई नजर आएंगी. 2 नवंबर को नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टी20I सीरीज भारत का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा. कब और कहां होंगे टीम इंडिया के मैच

इस कैंप में खिलाड़ी उनकी स्किल्स, फिटनेस लेवल को बेहतर बनाने और उन्हें मैच फिट होने पर फोकस करेंगे. इस सीरीज के पहले दो टी20 मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होंगे, जबकि इस सीरीज के बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे.