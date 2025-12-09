भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम ने कसी कमर, श्रीलंका को धूल चटाने के लिए शुरू की तैयारियां
Indian women cricket team: श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया ने अपने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
Published : December 9, 2025 at 2:14 PM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पहली बार मैदान पर वापसी करने वाली है. भारतीय फैंस जल्द ही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को मैदान पर खेलते हुए देख पाएंगे. टीम इंडिया 21 दिसंबर से श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी0 सीरीज खेलने वाली है.
इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. टीम मंगलवार से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में कैंप लगाने वाली है. जहां पर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियां पुख्ता करती हुई नजर आएंगी. 2 नवंबर को नवी मुंबई में महिला वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टी20I सीरीज भारत का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा.
कब और कहां होंगे टीम इंडिया के मैच
इस कैंप में खिलाड़ी उनकी स्किल्स, फिटनेस लेवल को बेहतर बनाने और उन्हें मैच फिट होने पर फोकस करेंगे. इस सीरीज के पहले दो टी20 मैच 21 और 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होंगे, जबकि इस सीरीज के बाकी तीन मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे.
ये सीरीज भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए खास मौका होगा. टी20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा. भारत ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हुए महिला टी20 वर्ल्ड कप में रनर-अप रहा था.
स्मृति मंधाना पर रहेंगी इस सीरीज में निगाहें
श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में फैंस को स्मृति मंधाना भी खेलती हुई नजर आएंगी. मंधाना का निजी जीवन पिछले कुछ समय में काफी मुश्किलों से भरा हुआ रहा है. उन्होंने भारत के वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद 23 नवंबर को उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से होने वाली थी, जो स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से टल गई थी. इसके बाद 7 दिसंबर को पोस्ट कर दोनों ने अपनी शादी तोड़ दी.
ऐसे में मंधाना को काफी कुछ सहना पड़ा है. अब उनके लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी करना आसान नहीं होगा, लेकिन स्मृति को सब भुलाकर आगे बढ़ना होगा और अपनी टीम के लिए एक बार फिर से बतौर उप कप्तान शानदार प्रदर्शन करना होगा.