ETV Bharat / sports

हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाया देश का नाम, संघर्ष से सफलता की रची कहानी

मां सुनीता ने कहा, “मुझे मेरी बेटी ने पहुंचा स्वर्ग तक, सबको ऐसी बेटियां हो नसीब”. रेणुका सिंह के गांव में जश्न का माहौल.

Indian Women Cricket Team Player Renuka Singh
रेणुका सिंह की सफलता की कहानी (Renuka Family)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 12:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: हिमाचल प्रदेश की बेटी ने दुनिया भर में देश नाम रोशन किया है. हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा किया है. रेणुका आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी की रीढ़ बन चुकी है. आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है. इसी टीम का हिस्सा है हिमाचल की रेणुका सिंह.

5 मैच में लिए 3 विकेट

आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में अब तक भारतीय टीम सेमीफाइनल समेत 7 मैच खेल चुकी है. जिसमें से रेणुका सिंह ने 5 मैच खेले हैं. जिनमें रेणुका ने 3 विकेट लिए. रेणुका सिंह ने 5 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 19 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 26 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और 30 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया (सेमीफाइनल) मैच खेला. जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट झटका.

1996 को शिमला जिले में हुआ जन्म

रेणुका सिंह शिमला जिले के रोहड़ू तहसील की ग्राम पंचायत पारसा की रहने वाली हैं. पूरा गांव इन दिनों अपनी बेटी रेणुका सिंह पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है. रेणुका का जन्म 2 जनवरी 1996 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुआ था. रेणुका एक साधारण परिवार से आती हैं. रेणुका के पिता केहर सिंह ठाकुर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे. जब रेणुका मात्र 3 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने क्लास-4 कर्मचारी के रूप में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेटे और बेटी की परवरिश की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद रेणुका का क्रिकेट के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ. ये ही जुनून आज उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गया है.

रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा, "मेरी बेटी ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया है. टीम के फाइनल में पहुंचने पर गर्व हो रहा है. अगर टीम जीतेगी तो पूरे गांव में भोजन का आयोजन किया जाएगा. छुट्टियों में जब रेणुका घर आती है तो खेतों में और रसोई में मेरा हाथ बटाती है. वो हमेशा सादा जीवन जीती है."

Indian Women Cricket Team Player Renuka Singh
अपने परिवार के साथ रेणुका सिंह (Renuka Family)

रेणुका सिंह की एजुकेशन

रेणुका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की है. माध्यमिक शिक्षा जीएसएस स्कूल धर्मशाला से, सीनियर माध्यमिक शिक्षा जेएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा से पूरी की है. जबकि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और खालसा कॉलेज अमृतसर से अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त की है. वहीं, आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से पूरी की है.

Indian Women Cricket Team Player Renuka Singh
बचपन से ही रेणुका में क्रिकेट के लिए था जुनून (Renuka Family)

स्कूल में भाई और दोस्तों के साथ खेलती थी क्रिकेट

रेणुका सिंह ने स्कूल के मैदान में भाई और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने अपने खेल की नींव रखी. रेणुका की प्रतिभा को उनके चाचा भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने पहचाना, जो कि पीईटी कॉलेज में शिक्षक हैं. उन्होंने रेणुका की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) की महिला आवासीय अकादमी में दाखिला लेने का सुझाव दिया.

Indian Women Cricket Team Player Renuka Singh
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका सिंह (Renuka Family)

क्रिकेट करियर की शुरुआत

साल 2009 में रेणुका सिंह ने HPCA अकादमी में प्रवेश किया. वहीं से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के लिए खेलना शुरू किया. 2019-20 में सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में रेणुका सिंह ने 23 विकेट लेकर देशभर में पहचान बनाई.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर रेणुका की एंट्री

अक्टूबर 2021 में रेणुका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में डेब्यू किया. फरवरी 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया. वहीं, साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रेणुका सिंह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं और भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

Indian Women Cricket Team Player Renuka Singh
परिवार के साथ समय बिताते हुए रेणुका सिंह (Renuka Family)

रेणुका की उपलब्धियां और सम्मान

  1. 2022 में ICC द्वारा 'इमर्जिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का सम्मान प्राप्त किया.
  2. T20 गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 5 में स्थान.

संघर्ष से सफलता तक

छोटी सी उम्र में पिता को खोने के बाद और सीमित संसाधनों के बावजूद भी रेणुका ने कभी हार नहीं मानी. गांव के मैदान से निकलकर रेणुका ने अपनी स्विंग गेंदबाजी और दृढ़ संकल्प के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया. अपनी पहचान के दम पर रेणुका न सिर्फ अपने गांव और हिमाचल बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर रही हैं.

"हमारे गांव की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर ने न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. आज पूरा पारसा गांव रेणुका पर गर्व महसूस कर रहा है." - गणेश दत्त शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत पारसा

ये भी पढ़ें: 'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

ये भी पढ़ें: IND vs AUS: भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4 विकेट से मिली हार, अभिषेक शर्मा की शानदार पारी गई बेकार

ये भी पढ़ें: डी गुकेश ने जीत के साथ हिकारू नाकामुरा की हरकतों का दिया करारा जवाब, देखें फैंस का रिएक्शन

TAGGED:

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
RENUKA SINGH SUCCESS STORY
ICC WOMEN ODI WORLD CUP 2025
रेणुका सिंह
INDIAN CRICKETER RENUKA SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.