हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाया देश का नाम, संघर्ष से सफलता की रची कहानी

रामपुर: हिमाचल प्रदेश की बेटी ने दुनिया भर में देश नाम रोशन किया है. हिमाचल की बेटी रेणुका सिंह ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम ऊंचा किया है. रेणुका आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी की रीढ़ बन चुकी है. आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है. इसी टीम का हिस्सा है हिमाचल की रेणुका सिंह.

5 मैच में लिए 3 विकेट

आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में अब तक भारतीय टीम सेमीफाइनल समेत 7 मैच खेल चुकी है. जिसमें से रेणुका सिंह ने 5 मैच खेले हैं. जिनमें रेणुका ने 3 विकेट लिए. रेणुका सिंह ने 5 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 19 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 26 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और 30 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया (सेमीफाइनल) मैच खेला. जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 और बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट झटका.

1996 को शिमला जिले में हुआ जन्म

रेणुका सिंह शिमला जिले के रोहड़ू तहसील की ग्राम पंचायत पारसा की रहने वाली हैं. पूरा गांव इन दिनों अपनी बेटी रेणुका सिंह पर बेहद गर्व महसूस कर रहा है. रेणुका का जन्म 2 जनवरी 1996 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुआ था. रेणुका एक साधारण परिवार से आती हैं. रेणुका के पिता केहर सिंह ठाकुर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे. जब रेणुका मात्र 3 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने क्लास-4 कर्मचारी के रूप में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और अपने बेटे और बेटी की परवरिश की. कठिन परिस्थितियों के बावजूद रेणुका का क्रिकेट के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ. ये ही जुनून आज उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गया है.

रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा, "मेरी बेटी ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया है. टीम के फाइनल में पहुंचने पर गर्व हो रहा है. अगर टीम जीतेगी तो पूरे गांव में भोजन का आयोजन किया जाएगा. छुट्टियों में जब रेणुका घर आती है तो खेतों में और रसोई में मेरा हाथ बटाती है. वो हमेशा सादा जीवन जीती है."