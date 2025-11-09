ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने सीएम साय से की मुलाकात

विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने सीएम साय से मुलाकात की है.

AKANKSHA SATYAVANSHI
फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी (ETV BHARAT)
रायपुर: महिला विश्वकप 2025 में इंडियन टीम ने इतिहास रच दिया. पूरे देश में इस जीत पर खुशी का माहौल देखने को मिला. इस टीम में छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने भी अहम योगदान दिया है. वह टीम में फिजियोथेरेपिस्ट के रुप में खिलाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखा. जिसकी बदौलत खिलाड़ियों ने मैदान में अहम योगदान दिया. रविवार को आकांक्षा सत्यवंशी ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आकांक्षा को मेडल पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया.

छत्तीसगढ़ की माटी ने दिया संस्कार: इस अवसर पर आकंक्षा सत्यवंशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है. यहीं की मिट्टी, यहां के लोग, यहां की शिक्षा और संस्कारों ने मुझे यह मुकाम हासिल करने की ताकत दी है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने आकांक्षा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ की सफलता है. महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप अभियान में छत्तीसगढ़ की बेटी के शामिल होने से प्रदेशवासियों को यह महसूस हुआ कि हम सभी इस जीत में सहभागी हैं.

आपने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं. आपकी सफलता आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को प्रेरित करेगी. राज्य सरकार खेल, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि और भी युवा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकें- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण सम्मान दोबारा होगा शुरू: सीएम विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि राज्य सरकार खेल अलंकरण सम्मान को दोबारा शुरू करने जा रही है. इसके साथ ही ओलंपिक में शामिल होने वाले और पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.

राज्य में बस्तर ओलंपिक का हो रहा आयोजन: सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों खासकर बस्तर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई है. जिससे बस्तर की खेल प्रतिभाओं को पहचान मिल सके. सरकार का लक्ष्य अपने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसके लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

इस अवसर पर आकंक्षा सत्यवंशी ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना भारतीय महिला टीम की सफलता के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी सम्मान है. मुझे गर्व है कि मैं अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस जीत में योगदान दे पाई. मैं मैदान में सक्रिय खिलाड़ी के रूप में नहीं थीं, लेकिन खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस और रिकवरी को बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी रही.

मैं अपनी टीम के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही. यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं टीम को जीत तक पहुंचाने की यात्रा में साथ रही. यदि लक्ष्य सच्चा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. बस ज़रूरत है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास की- आकांक्षा सत्यवंशी, फिजियोथेरेपिस्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम

इस अवसर पर आकांक्षा ने मुख्यमंत्री को भारतीय महिला टीम की जर्सी भेंट की और वर्ल्ड कप अभियान की कुछ रोचक यादें साझा कीं. फिजियोथेरेपिस्ट आकांक्षा ने मुख्यमंत्री के साथ खिलाड़ियों की फिटनेस पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महिला क्रिकेट टीम की मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि खेल जीवनशैली का हिस्सा होना चाहिए, और यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है. फिटनेस को लेकर उनकी सीख हर किसी को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है.

हम सभी प्रधानमंत्री से प्रेरित हैं. उनकी सक्रियता, ऊर्जा और अनुशासन से हम सीखते हैं. संतुलित आहार, योग और नियमित दिनचर्या ही फिट रहने का मेरा मंत्र है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

आकांक्षा को सीएम ने दी 10 लाख रुपये की राशि: इस उपलब्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री साय ने आकांक्षा को 10 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है.

आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में जानकारी: दुर्ग में जन्मी आकांक्षा का परिवार रायपुर में निवासरत है, जबकि उनका पैतृक गांव कवर्धा है. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और फिजियोथेरेपी में बैचलर की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में पूरी की, जबकि मास्टर्स डिग्री कटक से प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव खेल और फिजियो साइंस के प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था.

आकांक्षा सत्यवंशी की प्रोफाइल: साल 2019 में आकांक्षा ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट टीम (CSCS) के साथ बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की. केवल छह वर्षों के छोटे से सफर में उन्होंने अपने समर्पण, मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म के बल पर राष्ट्रीय खेल जगत में विशेष पहचान बनाई. साल 2022 में उन्हें भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप अभियान में शामिल किया गया. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस मैनेजमेंट, रिकवरी सेशन, मानसिक दृढ़ता और ऊर्जा संतुलन पर विशेष ध्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप टीम ने शानदार प्रदर्शन किया.

