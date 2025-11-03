ETV Bharat / sports

किसी रोमांचक फिल्म की कहानी से कम नहीं टीम इंडिया के विनर बनने की यात्रा, उतार-चढ़ाव भरे सफर पर डालिए नजर

Team India Journey in World Cup: भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर उतार-चढ़ाव भरे सफर का सुखद अंत किया है.

Indian women cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमें अपना पहला खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरी थीं हालांकि, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया. नवी मुंबई में खेले गए इस मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन महिला विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. आज हम उसके बारे में ही एक बार फिर आपको बताने वाले हैं.

भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में सफर
भारत ने विश्व कप 2025 का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेला था. बारिश के कारण भारत ने 47 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका 45.4 ओवर में 211 रन ही बना सका. इस तरह डीएलएस नियम के अनुसार भारत को 59 रनों से विजेता घोषित किया गया.

टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यादगार जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 10 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान 159 रन पर सिमट गया. इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 88 रनों से यादगार जीत हासिल की.

भारत को लगातार तीन मैचों में हार
शुरुआती दो मैच जीतने के बाद टीम इंडिया लगातार तीन मैच हार गई. दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की. फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से हराया. इंग्लैंड की महिला टीम ने भी टीम इंडिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और चार विकेट से जीत हासिल की.

​​हालांकि, इसके बाद भारत ने जोरदार वापसी की और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी कर 49 ओवर में 340/3 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड 44 ओवर में 271/8 रन ही बना सका. बारिश के कारण भारत ने यह मैच 53 रनों से जीत लिया.इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया लीग चरण का आखिरी मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया.

सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत
भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. भारत ने विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रनों का पीछा करते हुए फाइनल में जगह पक्की की. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में 338 रन बनाए. जवाब में भारत ने जेमिमाह रोड्रिग्स के यादगार शतक के दम पर 48.3 ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल की. ​​जेमिमाह ने 134 गेंदों में 127 रनों की शानदार पारी खेली. आखिरकार भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया.

धमाकेदार फाइनल में भारत का सफर
नवी मुंबई के डी.वाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.3 ओवर में 246 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही भारत ने 52 रनों से मैच जीत लिया और अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया.

ये खबर भी पढ़ें : हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी लेते समय छुए जय शाह के पैर, अमोल मजूमदार के लिए भी दिखाया सम्मान

TAGGED:

INDIAN WOMENS TEAM JOURNEY IN WC
WOMENS WORLD CUP 2025
INDIA WOMEN CRICKET TEAM
WORLD CUP WINNER INDIA
TEAM INDIA JOURNEY IN WORLD CUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.