वर्ल्ड चैंपियन टीम के द्रोण का अनोखे अंदाज में हुआ स्वागत, फूलों की बरसात के बीच महिलाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार का मुंबई में उनकी सोसाइटी में शानदार स्वागत हुआ. उन्हें महिलाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

Amol Muzumdar
अमोल मजूमदार (IANS)
Published : November 5, 2025 at 12:45 PM IST

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनके कोच अमोल मजूमदार का बहुत बड़ा हाथ रहा है. मुंबई के रहने वाले अमोन टीम इंडिया को वो गुरू साबित हुए, जिन्होंने द्रोण की तरह अपने शिष्यों को जीवन की सबसे बड़ी सौगात दिलाई है. अमोल में घरेलू क्रिकेट में काफी नाम कमाया लेकिन इसके बावजूद वो खुद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कभी नहीं खेल पाए.

अब उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपनी कोचिंग में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार दिलाया है. अमोल जब अपने घर पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ. उनके स्वागत में फूल बिछाए गए और महिलाओं ने मिलकर उन्हें बल्ले के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उनका अपनी सोसाइटी में इस तरह स्वागत हुआ, जैसा पहले कभी नहीं हुआ.

Indian Women cricket team
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)

टीम इंडिया के हेड कोच अमोल मजूमदार का रिटायरमेंट के 12 साल बाद उनकी सोसाइटी में ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ. जब वो विश्व कप जीतने के बाद घर लौटे, तो विले पार्ले सोसाइटी में एक अभूतपूर्व जश्न मनाया गया, जो पिछले कुछ सालों में किसी भी इलाके में नहीं देखा गया था.

महिलाओं और लड़कियों की आंखों में आंसू
विले पार्ले का माहौल ऐसा था मानो परिवार किसी अपने के लौटने से बहुत खुश हो गया हो और उसके स्वागत के लिए इकट्ठा हुआ हो. जैसे ही अमोल मजूमदार अपनी बिल्डिंग की ओर जा रहे थे, प्रवेश द्वार पर बल्ला लहराकर उनका स्वागत किया गया. इस बार खासकर महिलाएं और लड़कियां खुशी और आंसुओं से भरी हुई थीं. उनका स्वागत करने आए लोगों के लिए, यह सिर्फ विश्व कप जीत नहीं थी, बल्कि अपने ही क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति की सफलता थी, जिसके बिना भारतीय टीम कभी इतिहास नहीं रच पाती. इस भव्य स्वागत के दौरान भी अमोल मजूमदार हमेशा की तरह शांत और संयमित रहे. वह स्वभाव जिसके लिए वे प्रसिद्ध हैं.

2023 में भारतीय महिला टीम के कोच बने
भारतीय टीम में मौका न मिलने से निराश अमोल मजूमदार ने 2014 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और कोचिंग का काम संभाला. इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के साथ काम किया. इस दौरान उनकी ख्याति एक ऐसे कोच के रूप में हुई जो कम बोलता था लेकिन हर बात को गहराई से समझता था.

अक्टूबर 2023 में उन्हें भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया. उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया था कि जो व्यक्ति कभी देश के लिए नहीं खेला वह कोच कैसे बन सकता है. इस विश्व कप में लगातार तीन हार के बाद उनकी कोचिंग पर भी सवाल उठे, लेकिन उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाकर इन सवालों का जवाब दिया.

कैसा रहा उनका करियर
अमोल ने 1993 में मुंबई के साथ अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की. दो दशक से ज्यादा के करियर में अमोल मजूमदार ने 171 प्रथम श्रेणी मैचों में 11,000 से ज्यादा रन बनाए. उन्होंने इसमें 30 शतक भी लगाए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें टीम इंडिया के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

