भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, CSK ओपनर बना कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी
U-19 World Cup 2026: अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी, 2026 से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा.
Published : December 28, 2025 at 9:52 AM IST
हैदराबाद: अगले साल जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम में 15 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिसकी कमान चेन्नई सुपर किंग के ओपनर आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा होंगे.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार 27 दिसंबर की शाम को इस बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा की. BCCI ने एक मीडिया बयान में कहा, 'जूनियर क्रिकेट समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज और ICC पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम का चयन किया है, जो 15 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है.'
बीसीसीआई ने अपने बयान में आगे कहा, 'ICC पुरुष U19 वर्ल्ड कप के आगामी संस्करण में 16 टीमें होंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा जाएगा, इसके बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमी-फाइनल और फाइनल हरारे में होंगे. पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को ग्रुप B में न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ रखा गया है.'
टूर्नामेंट में भारत अपना अभियान 15 जनवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ शुरू करेगा, इसके बाद 17 जनवरी को उसी स्थान पर बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे.
CSK के ओपनर आयुष म्हात्रे
युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे घरेलू सर्किट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हैं. आईपीएल 2025 में सीएसके ने उन्हें चोटिल खिलाड़ी की जगह रिप्लेस करके अपनी टीम में शामिल किया था और 2026 में उनको रिटेन किया है. जिसका मतलब साफ है कि वो अगला सीजन भी उसी टीम के साथ खेलेंगे.
अंडर 19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन.
वैभव सूर्यवंशी भी बने कप्तान
अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले, भारतीय अंडर 19 टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा. जिस सीरीज के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी करेंगे, जो घरेलू सर्किट में बिहार के लिए खेलते हैं.
BCCI ने कहा कि आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है और वे दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर रहेंगे. दोनों अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होंगे.
दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उप कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.
अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम
फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उप-कप्तान), अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और उमर जैब.
अंडर 19 वर्ल्ड कप की 16 टीमें को चार ग्रुप में रखा गया है
- ग्रुप A: भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड
- ग्रुप B: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड
- ग्रुप C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका
- ग्रुप D: तंजानिया, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका