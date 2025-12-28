ETV Bharat / sports

भारतीय अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, CSK ओपनर बना कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय अंडर-19 टीम ( IANS PHOTO )