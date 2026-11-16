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भारतीय अंडर-19 टीम के हीरो 'मोहित उल्वा' का हीरो कौन? दो खिलाड़ियों को बताया अपना पसंदीदा क्रिकेटर

भारतीय अंडर-19 टीम के हीरो 'मोहित उल्वा' मैच जिताने के बाद ( IANS )

Mohit Ulva favourite players: भारतीय अंडर-19 टीम ने हाल ही में एशियन चैपियन बनकर रकॉर्ड 9वीं बार ट्राफी अपने नाम की. ओमान में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से मात दी. इस जीत के हीरो गुजरात के आलराउंडर मोहित उल्वा रहे. जिन्होंने भारत को वहां से मैच जिता दिया, जहां से ये लगने लगा था कि अब वो ये मैच नहीं जीत सकते.

338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत का स्कोर 254/8 था. भारत को यहां से मैच जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत थी, जबकि उसके पास सिर्फ दो विकेट शेष थे. यहां से मनाल चौहान ने 47 और मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की पारी खेली. जब भारत को आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, तब उल्वा ने चौका मारकर टीम को शानदार जीत दिला दी.