भारतीय अंडर-19 टीम के हीरो 'मोहित उल्वा' का हीरो कौन? दो खिलाड़ियों को बताया अपना पसंदीदा क्रिकेटर
मोहित उल्वा ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर चौका मार भारत को जीत दिलाई थी.
Published : November 16, 2026 at 3:22 PM IST
Mohit Ulva favourite players: भारतीय अंडर-19 टीम ने हाल ही में एशियन चैपियन बनकर रकॉर्ड 9वीं बार ट्राफी अपने नाम की. ओमान में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से मात दी. इस जीत के हीरो गुजरात के आलराउंडर मोहित उल्वा रहे. जिन्होंने भारत को वहां से मैच जिता दिया, जहां से ये लगने लगा था कि अब वो ये मैच नहीं जीत सकते.
338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय भारत का स्कोर 254/8 था. भारत को यहां से मैच जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत थी, जबकि उसके पास सिर्फ दो विकेट शेष थे. यहां से मनाल चौहान ने 47 और मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की पारी खेली. जब भारत को आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, तब उल्वा ने चौका मारकर टीम को शानदार जीत दिला दी.
MOHIT ULVA PICKS VIRAT KOHLI AS HIS FAVOURITE BATSMAN.🐐👑 (Star Sports). - King Kohli, favourite of all. https://t.co/Syomhh1rxt— Tanuj (@ImTanujSingh) November 16, 2026
कोहली-कमिंस मेरे पसंदीदा खिलाड़ी
इसके बाद से ही मोहित उल्वा हर जगह छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज पैट कमिंस को अपना आदर्श बताया. मोहित ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, 'बल्लेबाजी में, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद हैं. गेंदबाजी में, मुझे पैट कमिंस बहुत पसंद हैं.' बता दें कि मोहित उल्वा को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए सौराष्ट्र की टीम में चुना गया है और अब वह अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार हो रहा है.
उन्होंने आगे कहा, 'मैं वहां (SMAT) अपनी जगह साबित करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि मैं यहां खेलने के काबिल हूं. क्योंकि मैं वहां जितने ज्यादा साल खेलूंगा, मेरे लिए टॉप-लेवल क्रिकेट खेलना उतना ही आसान हो जाएगा. इसलिए, आप जितनी जल्दी वहां पहुंचेंगे, आपको उतना ही ज्यादा समय मिलेगा. यही मेरा लक्ष्य है.'
🚨 INDIA'S U19 PLAYERS ON VIRAT KOHLI: 🐐 Aaryavir Sehwag - "I'm a big fan of Virat Kohli". Mohit Ulva - "Virat Kohli is my favourite Batsman". Kavya Patel - "Virat Kohli is my favourite & He's my Idol". Yashveer Gaur - "Virat Kohli is my favourite Cricketer". https://t.co/LwW0UgHQj1— Tanuj (@ImTanujSingh) November 16, 2026
बता दें कि इस भारतीय अंडर-19 टीम में केवल मोहित उल्वा ही ऐसे युवा खिलाड़ी नहीं हैं जो कोहली को अपना आइडल मानते हैं. इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग के बेट आर्यवीर सहवाग, काव्या पटेल और यशवीर गौड़ का नाम भी शामिल है. इन सभी खिलाड़ियों ने विराट कोहली को अपना आइडल खिलाड़ी बताया है.