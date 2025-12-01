ETV Bharat / sports

भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 1959 के बाद पहली बार ईरान को दी मात

भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने रविवार 30 नवंबर को अहमदाबाद में इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने ईरान पर 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अगले साल सऊदी अरब में होने वाले AFC U-17 एशियन कप में जगह पक्की कर ली. घरेलू दर्शकों के सामने, भारतीय युवा खिलाड़ियों ने एक कड़े मुकाबले में एक कड़े विरोधी के सामने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. ये जीत इस लिए भी खास है क्योंकि 1959 के बाद से किसी भी एज ग्रुप में ईरान पर भारत की यह पहली जीत है. भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी

फिलिस्तीन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ, चीनी ताइपे पर 3-1 से जीत और लेबनान के खिलाफ 2-0 से हार के बाद भारतीय टीम ईरान के खिलाफ मैच से पहले बाहर होने की कगार पर थी. वे चार पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर थे, और सिर्फ ग्रुप जीतने वाली टीमें ही कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने वाली थीं. दूसरी ओर, ईरान दो जीत और एक ड्रॉ के साथ बिना हारे रहा. क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए उनके लिए एक ड्रॉ काफी होता, जबकि इंडिया को एक जीत की जरूरत थी.