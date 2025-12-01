भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 1959 के बाद पहली बार ईरान को दी मात
भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने ईरान को हराकर AFC U17 एशियन कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया.
हैदराबाद: भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने रविवार 30 नवंबर को अहमदाबाद में इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने ईरान पर 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अगले साल सऊदी अरब में होने वाले AFC U-17 एशियन कप में जगह पक्की कर ली.
घरेलू दर्शकों के सामने, भारतीय युवा खिलाड़ियों ने एक कड़े मुकाबले में एक कड़े विरोधी के सामने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. ये जीत इस लिए भी खास है क्योंकि 1959 के बाद से किसी भी एज ग्रुप में ईरान पर भारत की यह पहली जीत है.
भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी
फिलिस्तीन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ, चीनी ताइपे पर 3-1 से जीत और लेबनान के खिलाफ 2-0 से हार के बाद भारतीय टीम ईरान के खिलाफ मैच से पहले बाहर होने की कगार पर थी. वे चार पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर थे, और सिर्फ ग्रुप जीतने वाली टीमें ही कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ने वाली थीं. दूसरी ओर, ईरान दो जीत और एक ड्रॉ के साथ बिना हारे रहा. क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए उनके लिए एक ड्रॉ काफी होता, जबकि इंडिया को एक जीत की जरूरत थी.
भारत ने 2-1 से जीता मैच
खेल के शुरुआत से अब तक टूर्नामेंट में अजेय रहने वाली ईरान ने मेजबान भारत पर दबाव बनाए रखा, और भारतीय गोलकीपर राजरूप सरकार कई बार गोल खाने से बचाव करना पड़ा. ईरान ने 18वें मिनट में पहल गोल करके अपनी टीम पर 1-0 की बढ़त बनाई.
भारत ने दूसरे हाफ में बढ़त बनाई
भारतीय कप्तान डल्लालमुओन गंगटे ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर बराबर कर दिया, और हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 था. उसके बाद 51वें मिनट में भारत ने निर्णायक बढ़त बना ली. उसके बाद भारत ने बचे हुए समय में अपनी बढ़त बनाए रखी, वहीं ईरान ने उस बढ़त को कम से कम ड्रॉ कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो ग्रुप में टॉप पर रहने के लिए जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और भारत ने अपनी जीत पक्की कर ली.
लगातार चौथी बार
बता दें भारत ने पिछले चार एडिशन में टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है. वैसे अब तक भारतीय टीम 9 बार इस टूर्नामेंट में भाग ले चुकी है लेकिन कभी भी ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हुई.
AFC U-17 एशियन कप 2026 की टीमें
अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए कुल 16 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है. जिसमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, कतर, साउथ कोरिया, तजाकिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान, चीन, यमन, वियतनाम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और थाईलैंड म्यांमार शामिल हैं.