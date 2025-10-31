भारत की अंडर-15 टीम का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर रांची में शुरू, SGFI चैंपियनशिप की तैयारी
भारत की अंडर-15 टीम का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रांची में किया गया है.
रांचीः राजधानी रांची के खेलगांव में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक खास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां देशभर के 44 युवा खिलाड़ी, 22 बालक और 22 बालिकाएं भारत की अंडर-15 टीम के रूप में चयनित होकर हिस्सा ले रहे हैं. यह सभी खिलाड़ी आगामी इंटरनेशनल SGFI (School Games Federation of India) प्रतियोगिता के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चीन में आयोजित की जाएगी.
40 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर
यह प्रशिक्षण शिविर 40 दिनों तक चलेगा. जिसमें खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल के हर पहलू की गहन जानकारी और अभ्यास कराया जा रहा है. इस कैंप में देश के विभिन्न राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से चयनित खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने अपने-अपने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाई है.
कई अंतरराष्ट्रीय कोच का जुटान
शिविर का संचालन अनुभवी अंतरराष्ट्रीय कोचों की देखरेख में हो रहा है. मुख्य कोच पुणे से आए हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के साथ पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में काम किया है. वहीं, राजस्थान से एक अन्य वरिष्ठ कोच भी टीम के साथ मौजूद हैं. बालिकाओं की टीम के लिए भी विशेष रूप से महिला कोचों की नियुक्ति की गई है, ताकि उन्हें तकनीकी और मानसिक दोनों स्तरों पर सशक्त प्रशिक्षण मिल सके.
प्रतिभा की खोज है शिविर का उद्देश्य
इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य केवल चीन में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी भर नहीं है, बल्कि इसका मकसद देश के कोने-कोने से निकले इन प्रतिभाशाली बच्चों को एक बड़े मंच से जोड़ना भी है. SGFI का लक्ष्य है कि गांव-गांव में छिपी प्रतिभाओं को पहचान मिल सके और उन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके.
इस मौके पर शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग ने कहा कि “यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि रांची में भारतीय टीम का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है. इससे राज्य के खिलाड़ियों को भी बड़े स्तर पर खिलाड़ियों के साथ सीखने और अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से भारत की टीम को न केवल खेल कौशल में निखार लाने का अवसर मिलेगा, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना जैसे गुणों को भी और मजबूत किया जाएगा.”
रांची के खेलगांव में खिलाड़ियों का जुटान
रांची का खेलगांव परिसर इन दिनों खेल के उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए खिलाड़ी सुबह-शाम निर्धारित समय पर फिटनेस, रनिंग, टेक्निकल और स्ट्रैटजिक सत्रों में भाग ले रहे हैं. कोचों की ओर से उन्हें डाइट, स्ट्रेचिंग, और मनोवैज्ञानिक तैयारी के टिप्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि खिलाड़ी हर स्तर पर तैयार हो सकें.
यह शिविर रांची के लिए भी एक नई पहचान बना रहा है, क्योंकि पहली बार यहां भारत की अंडर-15 टीम का इस स्तर का अंतरराष्ट्रीय तैयारी शिविर आयोजित किया जा रहा है. स्थानीय खेल प्रेमियों और छात्रों के बीच भी इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.
चीन में आयोजित होने वाली SGFI International Championship में भारतीय टीम का प्रदर्शन देश के खेल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा. झारखंड के एक खिलाड़ी का इस टीम में शामिल होना राज्य के लिए सम्मान की बात है. यह आयोजन न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश के लिए उस दिशा में कदम है जहां खेल को गांव से ग्लोबल मंच तक पहुंचाने का सपना साकार होता दिख रहा है.
