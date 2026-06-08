आदर्श राज की कप्तानी का कमाल, भारत ने इंडो-थाई सीरीज 5-0 से जीती, झारखंड के ऋषि राज बने मैन ऑफ द सीरीज
भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडो-थाई श्रृंखला में थाईलैंड टीम को 5-0 से हराकर सीरीज पर कब्जा जमाया.
Published : June 8, 2026 at 12:58 PM IST
रांचीः भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम ने इंडो-थाई श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 5-0 से हराकर सीरीज पर एकतरफा कब्जा जमा लिया. भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक सफलता में झारखंड के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. टीम के कप्तान आदर्श राज के कुशल नेतृत्व और झारखंड के ऋषि राज के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप किया.
सीरीज समाप्त होने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटी
पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम हर विभाग में थाईलैंड पर भारी पड़ी. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया. कप्तान आदर्श राज ने मैदान पर बेहतरीन रणनीति और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही. वहीं झारखंड के ऋषि राज ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कई मौकों पर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. उनके लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. भारतीय टीम की इस उपलब्धि पर झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन को बधाई दी है.
भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट की बढ़ी ताकत
एसोसिएशन ने कहा कि यह जीत भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट की बढ़ती ताकत और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है. साथ ही यह झारखंड के लिए भी गर्व का विषय है कि राज्य के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
पूरे टूर्नामेंट में टीम का रहा शानदार प्रदर्शन
झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा, भारतीय टीम द्वारा इंडो-थाई श्रृंखला को 5-0 से जीतना पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है. हमें विशेष रूप से खुशी है कि झारखंड के खिलाड़ियों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कप्तान आदर्श राज ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व का परिचय दिया और टीम को एकजुट रखते हुए हर मुकाबले में जीत दिलाई. वहीं ऋषि राज का मैन ऑफ द सीरीज बनना उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है. यह उपलब्धि झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी. हमें विश्वास है कि आने वाले समय में राज्य के और खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे.
झारखंड के खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात
भारतीय टीम की इस शानदार उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने खुशी जताई है. झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूरी भारतीय टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. कहा यह जीत न केवल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि झारखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए भी गर्व का विषय बन गई है.
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