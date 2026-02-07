ETV Bharat / sports

सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, झारखंड की बेटियों के दम पर भारत बना चैंपियन, बांग्लादेश को 4–0 से हराया

Published : February 7, 2026 at 10:44 PM IST

रांची : साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 4–0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया.

इस टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमें शामिल थीं. पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और सभी मुकाबलों में दबदबा बनाए रखा. फाइनल मैच में झारखंड की खिलाड़ी एलिजाबेथ लकड़ा ने भी एक महत्वपूर्ण गोल कर टीम की जीत में योगदान दिया.

गौरतलब है कि झारखंड राज्य से कुल छह खिलाड़ियों को भारतीय अंडर-19 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया था. झारखंड सरकार के खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, इनडोर स्टेडियम गुमला से चार खिलाड़ी एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, सूरज मुनि कुमारी और विनीता होरो भारतीय टीम का हिस्सा रहीं. वहीं आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग से अनुष्का कुमारी और स्टार वॉरियर्स रांची से दिव्यानी लिंडा को टीम में जगह मिली.

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी मजबूत टीमों को पराजित करते हुए खिताब पर कब्जा जमाया. झारखंड की खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है.

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम, झारखंड ओलंपिक संघ के सचिव मधुकांत पाठक, झारखंड फुटबॉल संघ के महासचिव गुलाब रब्बानी, खेल उपनिदेशक राजेश कुमार, देवेंद्र सिंह, जिला खेल पदाधिकारी गुमला प्रवीण कुमार, रांची शिवेंद्र सिंह सहित फुटबॉल कोच और राज्य के खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

