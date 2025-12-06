ETV Bharat / sports

खाली कुर्सियों के सामने भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी लगा रहे चौके-छक्के, जानिए इकाना स्टेडियम से दर्शक क्यों दूर?

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेल रहे सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अजिंक्य रहाणे सहित कई खिलाड़ी, गिने-चुने लोग मैच देखने पहुंच रहे

Published : December 6, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 2:30 PM IST

लखनऊ: भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार इकाना क्रिकेट स्टेडियम इन दिनों देश के टॉप क्रिकेट सितारों से जगमगा रहा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 के लीग के मैच यहां खेले जा रहे हैं. मैदान पर सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे और सरफ़राज जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. मुंबई, ओडिशा, केरल जैसी मजबूत टीमें यहां खेल रही हैं. बल्ले से छक्कों की बारिश हो रही है, गेंदबाज आग उगल रहे हैं, लेकिन गैलरी सूनी पड़ी है.

इकाना स्टेडियम में दर्शकों की संख्या न के बराबर है. IPL की तरह चल रहे टूर्नामेंट को देखने के लिए लखनऊ की सड़कों पर कोई होर्डिंग नहीं है. यहां तक सोशल मीडिया पर कोई खास प्रचार नहीं, स्थानीय टीवी-रेडियो पर कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है. नतीजा यह कि शहर के ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी और युवा खिलाड़ी तक नहीं जानते कि उनके शहर में देश के बड़े-बड़े सितारे खेल रहे हैं.

युवा क्रिकेटर राकेश सिंह ने बताया कि दोस्तों से पता चला कि सूर्या और संजू यहां खेल रहे हैं. UPCA ने कोई सूचना नहीं दी. हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ IPL में ही बड़े खिलाड़ी आते हैं, जबकि SMAT में तो इंडिया की पूरी A टीम खेल रही है.

खेल विशेषज्ञ शरददीप का कहना है कि बीसीसीआई और UPCA की इस लापरवाही से सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश क्रिकेट को हो रहा है. लखनऊ में दो IPL फ्रेंचाइजी हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है फिर भी घरेलू क्रिकेट को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसका वो हकदार है.

इकाना स्टेडियम में मैच खेलते खिलाड़ी.
इकाना स्टेडियम में मैच खेलते खिलाड़ी. (Ekana Stadium Media Cell)

वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ धर्मेंद्र पांडेय का कहना है कि अगर BCCI अपने घरेलू टूर्नामेंट्स को IPL की तर्ज पर प्रमोट करे तो न सिर्फ दर्शक आएंगे बल्कि राज्य संघों को भी अच्छी कमाई होगी और युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा. अधिक प्रचार होना चाहिए था.

शॉट लगाने के बाद रन लेते केरला टीम के खिलाड़ी.
शॉट लगाने के बाद रन लेते केरल टीम का खिलाड़ी. (Ekana Stadium Media Cell)

लखनऊ विकास प्राधिकरण क्रिकेट स्टेडियम के हेड कोच गोपाल सिंह ने कहा कि फिलहाल लखनऊ में सितारे तो चमक रहे हैं, लेकिन वो चमक सिर्फ मैदान तक सीमित है. गैलरी में वो रौनक नहीं है, जो इन खिलाड़ियों के खेल की हकदार है. उम्मीद है कि आने वाले मैचों या अगले सीजन में BCCI और UPCA इस कमी को दूर करेंगे, वरना देश का सबसे प्रतिभाशाली घरेलू टूर्नामेंट ऐसे ही खाली स्टेडियमों में खेला जाता रहेगा. प्रचार की बहुत कमी नजर आ रही है. मीडिया में न कुछ दिखाई दे रहा है और न ही कोई इवेंट किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि लखनऊ एक ऐसा शहर है, जहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले और इंडियन प्रीमियर लीग के मैच होते हैं. इसलिए यहां के दर्शकों का इंटरेस्ट ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में है, घरेलू क्रिकेट में कम है. किसी भी छोटे जिले में अगर यह मुकाबले हुए होते तो जमकर भीड़ आती लेकिन लखनऊ में बड़े मुकाबले होने की वजह से मुश्ताक अहमद ट्रॉफी में भीड़ कम आ रही है.

दरअसल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी घरेलू टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. यही वो मंच है जहां से रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी सीधे भारतीय टीम में पहुंचे.

