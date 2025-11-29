ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: मैच से पहले केएल राहुल ने रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन पर खोले राज, कहा- माही भाई का आना हमारे लिए होगा खास

रांची: 30 नवंबर यानी रविवार को झारखंड की राजधानी रांची क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाली है. JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमें पूरी तरह मैदान पर उतरी दिखीं. भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया तो साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने प्लान को धार देने में जुटी रही. शनिवार को फुल टीम प्रैक्टिस के बाद भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैच से जुड़ी कई अहम बातों पर खुलकर चर्चा की.

माही भाई का आना हमारे लिए खास होगा - राहुल

के एल राहुल ने कहा कि रांची में खेलना हमेशा खास रहा है, क्योंकि यह शहर क्रिकेट की धड़कनों से भरा हुआ है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है… यहां क्रिकेट नस-नस में दौड़ता है. अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा. यहां दर्शकों का समर्थन हमेशा जबरदस्त रहता है. राहुल के इस बयान ने प्रेस रूम में मौजूद पत्रकारों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी.

भारतीय कप्तान केएल राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)

स्पिनर्स के खिलाफ विशेष तैयारी

पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने टीम संयोजन, विकेटकीपिंग विकल्प और स्पिनर्स के खिलाफ टीम की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की. ऋषभ पंत की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अंतिम निर्णय मैच के दिन ही होगा. पंत भी टीम में हैं… वह शानदार फॉर्म में हैं. यह कल ही तय हो पाएगा कि वह विकेटकीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देंगे. टीम उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है.

टीम इंडिया हाल के दिनों में स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नजर आई है. इस पर राहुल ने साफ कहा कि टीम इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और इसे सुधारने के लिए निरंतर काम कर रही है. पुराने और अनुभवी बैट्समैन से हम लगातार सीख रहे हैं कि स्पिन को बेहतर कैसे खेलें. आने वाले समय में हम इसमें और मजबूत होंगे. हर सत्र में हम स्पिनरों पर खास फोकस करके प्रैक्टिस कर रहे हैं.

हर परिस्थिति को लेकर हो चुकी है प्लानिंग