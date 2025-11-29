IND vs SA ODI: मैच से पहले केएल राहुल ने रणनीति और टीम कॉम्बिनेशन पर खोले राज, कहा- माही भाई का आना हमारे लिए होगा खास
भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
Published : November 29, 2025 at 2:57 PM IST
रांची: 30 नवंबर यानी रविवार को झारखंड की राजधानी रांची क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाली है. JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमें पूरी तरह मैदान पर उतरी दिखीं. भारतीय खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया तो साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने प्लान को धार देने में जुटी रही. शनिवार को फुल टीम प्रैक्टिस के बाद भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैच से जुड़ी कई अहम बातों पर खुलकर चर्चा की.
माही भाई का आना हमारे लिए खास होगा - राहुल
के एल राहुल ने कहा कि रांची में खेलना हमेशा खास रहा है, क्योंकि यह शहर क्रिकेट की धड़कनों से भरा हुआ है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह महेंद्र सिंह धोनी का शहर है… यहां क्रिकेट नस-नस में दौड़ता है. अगर माही भाई स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, तो वह पल हमारे लिए बहुत खास होगा. यहां दर्शकों का समर्थन हमेशा जबरदस्त रहता है. राहुल के इस बयान ने प्रेस रूम में मौजूद पत्रकारों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी.
स्पिनर्स के खिलाफ विशेष तैयारी
पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने टीम संयोजन, विकेटकीपिंग विकल्प और स्पिनर्स के खिलाफ टीम की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की. ऋषभ पंत की भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि अंतिम निर्णय मैच के दिन ही होगा. पंत भी टीम में हैं… वह शानदार फॉर्म में हैं. यह कल ही तय हो पाएगा कि वह विकेटकीपिंग करेंगे या सिर्फ बैटिंग पर ध्यान देंगे. टीम उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इस पर विचार कर रहा है.
टीम इंडिया हाल के दिनों में स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नजर आई है. इस पर राहुल ने साफ कहा कि टीम इस चुनौती को अच्छी तरह समझती है और इसे सुधारने के लिए निरंतर काम कर रही है. पुराने और अनुभवी बैट्समैन से हम लगातार सीख रहे हैं कि स्पिन को बेहतर कैसे खेलें. आने वाले समय में हम इसमें और मजबूत होंगे. हर सत्र में हम स्पिनरों पर खास फोकस करके प्रैक्टिस कर रहे हैं.
हर परिस्थिति को लेकर हो चुकी है प्लानिंग
बॉलिंग और बैटिंग रणनीति को लेकर राहुल ने ज्यादा खुलासा तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि टीम परिस्थिति के अनुसार अपनी प्लानिंग कर चुकी है. उन्होंने बताया कि इस विकेट पर शुरुआत में बैटिंग थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन बनाने के अवसर जरूर मिलेंगे. राहुल ने कहा कि डेथ ओवर्स में टीम की बॉलिंग यूनिट काफी मजबूत है और सभी गेंदबाज अपनी-अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट हैं.
बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाना प्राथमिकता
राहुल ने कहा कि हमारा ध्येय साउथ अफ्रीका के मजबूत बल्लेबाजी क्रम पर शुरू से दबाव बनाने का रहेगा. बॉलिंग यूनिट इस मैच के लिए तैयार है. स्टेडियम में होने वाली भीड़ को लेकर राहुल ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह का माहौल हमेशा उत्साहित करने वाला होता है. यहां के दर्शक ऊर्जा देते हैं, दबाव नहीं. हम उम्मीद करते हैं कि रविवार को भारत के समर्थन में पूरा स्टेडियम गूंजेगा
रांची के JSCA स्टेडियम में रविवार के मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद है और मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं. क्रिकेट फैंस को बस इंतजार है पहले वनडे के उस शानदार मुकाबले का, जहां हर चौका-छक्के पर जश्न मनेगा.
यह भी पढ़ें:
रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच, ट्रैफिक प्लान जारी
धोनी के शहर में दक्षिण अफ्रीका से टकराएंगे भारत के धुरंधर, आज फिर दोनों टीमें नेट पर बहाएंगी पसीना
IND vs SA ODI: टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा- हमारी रणनीति तैयार, बड़े खिलाड़ी बदलेंगे मैच का रुख