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IND vs PAK: भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को चटाई धूल, FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप पर किया कब्जा

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए. ( ANI )

मस्कट : भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम ने एफआईएच यूथ हॉकी फाइव्स एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया. भारत रोमित पाल (पांचवें), कप्तान केतन कुशवाहा (12वें) और शाहरुख अली (13वें मिनट) के गोल की बदौलत एशियाई चैंपियन बनने में कामयाब रहा. इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम एलीट पूल तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है. भारत ने फाइनल में बेहतरीन पास और बढ़िया रणनीति की वजह से शुरुआती बढ़त बना ली. वहीं रोमित पाल ने पहले हाफ में पाकिस्तानी गोलकीपर को चकमा देते हुए पहला गोल दागा और इसके साथ ही हाफ टाइम तक भारत को 1-0 से आगे हो गया. कप्तान केतन कुशवाहा (12वें मिनट) ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही गोलकर भारत का को मजबूत स्थिति में ला दिया. शाहरुख अली ने इसके तुरंत बाद एक और गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया.