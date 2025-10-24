ETV Bharat / sports

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का दम, 5000 मीटर रेस में प्रिंस और संजना ने जीता गोल्ड

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की धाकड़ शुरुआत हुई है. भारत ने रेस में अपना दम दिखाया है.

Indian sprinter Prince Kumar won gold medal on first day of South Asian Senior Athletics Championship 2025
भारतीय धावक प्रिंस कुमार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 10:36 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 11:06 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज शानदार हुआ. पहले ही दिन भारत ने अपना दबदबा कायम करते हुए 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किया है.

भारतीय धावक प्रिंस कुमार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहराया. प्रिंस कुमार ने शुरू से ही अपनी रफ्तार और लय बनाए रखी. उन्होंने शुरुआत से लीड लेते हुए लगातार बढ़त बनाए रखी और अंत तक किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मौका नहीं दिया. फिनिश लाइन पार करते ही स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. भारतीय तिरंगे में खुद को लपेटे प्रिंस ने ट्रैक का चक्कर लगाया और दर्शकों का अभिवादन किया.

'गर्व की अनुभूति'

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में प्रिंस कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह ट्रैक शानदार है. जब तिरंगे को लपेटने का मौका मिलता है तो गर्व की अनुभूति होती है. पहले दिन से ही मैंने यहां आकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और आज उसका नतीजा सबके सामने है.

Indian sprinter Prince Kumar won gold medal on first day of South Asian Athletics Championships 2025
गोल्ड मेडल जीतने के बाद प्रिंस कुमार (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि प्रतियोगिता के दौरान कई चुनौतीपूर्ण पल आए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनके अनुसार, हर एथलीट के जीवन में कठिन क्षण आते हैं, लेकिन धैर्य और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है. प्रिंस ने कहा कि यह गोल्ड सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश का है. उन्होंने अपने कोच, टीम और परिवार को इस सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं होता.

प्रिंस कुमार की यह जीत न केवल भारत की शुरुआत को स्वर्णिम बना गई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एथलेटिक्स में भारत का दबदबा कायम है. उनके इस शानदार प्रदर्शन ने देश को गर्व से भर दिया है और आगामी मुकाबलों के लिए भारतीय टीम का हौसला बुलंद कर दिया है.

महिला वर्ग में भारत की बेटियों का कमाल

SAAF चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन जहां पुरुष वर्ग में प्रिंस कुमार ने गोल्ड जीतकर भारत का परचम लहराया. वहीं महिला वर्ग में भी देश की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता की नई इबारत लिखी. 5000 मीटर दौड़ में संजना सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.

संजना सिंह ने जीता गोल्ड

संजना ने शुरुआत से ही अपनी लय और गति बनाए रखी. उन्होंने लीड ली और अंत तक किसी भी को आगे निकलने का मौका नहीं दिया. रेस के आखिरी 400 मीटर में भी उनका जोश और आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था. अंततः उन्होंने फिनिश लाइन पार करते हुए गोल्ड अपने नाम किया और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया. उनकी इस शानदार उपलब्धि के बाद पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया. दर्शक तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे. यह पल न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था.

Indian sprinter Prince Kumar won gold medal on first day of South Asian Senior Athletics Championship 2025
भारतीय धावक संजना सिंह और सीमा (ETV Bharat)

संजना सिंह के साथ इस दौड़ में भारत की ही सीनियर एथलीट सीमा भी शामिल रहीं. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. सीमा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन संजना ने शुरुआत से अपनी बढ़त बनाए रखी और अंत तक दृढ़ संकल्प के साथ फिनिश लाइन पार की.

संजना ने अपनी सीनियर सीमा को पछाड़ा

ईटीवी भारत के साथ बातचीत में संजना सिंह ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का पल है. देश के लिए गोल्ड जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. मेरे सामने मेरी सीनियर सीमा थीं, जो अपने आप में एक बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं. उनके साथ ट्रैक पर उतरना मेरे लिए सम्मान की बात है लेकिन मेरा लक्ष्य साफ था, देश के लिए गोल्ड लाना.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में थोड़ी घबराहट जरूर थी लेकिन जैसे-जैसे रेस आगे बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ता गया. मैंने इस चैंपियनशिप की तैयारी महीनों पहले से शुरू की थी. प्रैक्टिस के दौरान कोच ने हर छोटी-बड़ी गलती सुधारी. आज जब ट्रैक पर दौड़ रही थी, तो बस एक ही बात दिमाग में थी कि मुझे देश का नाम ऊंचा करना है.

संजना ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार और टीम को देते हुए कहा कि यह मेडल सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का है. उन्होंने कहा कि आने वाले मुकाबलों में भी भारत इसी तरह स्वर्ण पदक जीतता रहे, यही उनका लक्ष्य है.

वहीं एथलीट सीमा ने भी ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हमारा पहला गोल्ड देश के नाम है. यह हमारे लिए गर्व का पल है. भले ही मैं इस बार दूसरे स्थान पर रही लेकिन खुशी है कि गोल्ड हमारे देश के पास ही रहा. संजना ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरी टीम को प्रेरित किया है.

साउथ एशियन सीनियर चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारत की यह सफलता बाकी भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रही है. इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं.

Last Updated : October 24, 2025 at 11:06 PM IST

