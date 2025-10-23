ETV Bharat / sports

कप्तान शुभमन गिल ने किसे ठहराया हार का जिम्मेदार, जानिए रोहित शर्मा को लेकर क्या बोला?

भारतीय कप्तान ने किसे बताया हार का जिम्मेदार? भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, 'हमारे पास पर्याप्त रन थे. जब आप इस तरह के स्कोर का बचाव करने के कुछ मौके गंवा देते हैं तो यह कभी आसान नहीं होता. पहले मैच में बारिश के कारण टॉस ज्यादा अहम था. लेकिन इस मैच में मैं इतना कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर खेले. शुरुआत में विकेट थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट अच्छी तरह जम गया.

इस हार के साथ ही शुभमन गिल ने बतौर भारतीय कप्तान अपनी पहली वनडे सीरीज गंवा दी है. एडिलेड में मिली हार के बाद शुभमन गिल ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने टीम की हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा है.

हैदराबाद : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज भारत हार गया है. इस सीरीज के दो मैचों की समाप्ति के साथ ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-0 से जीत चुका है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को पहले पर्थ में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और अब उसे एडिलेड में 2 विकेट से हार मिली है.

आपको बता दें कि एडिलेड में खेले गए दूसरे मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं रही. टीम ने कुछ कैच भी टपकाए, जिनकी ओर शुभमन गिल इशारा किया. उन्होंने मौका गंवा देने की बात कही, जिसे कैच छोड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है.

रोहित शर्मा पर शुभमन गिल का बड़ा बयान

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए कहा, 'लंबे समय के बाद वापसी करना और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना कभी आसान नहीं होता. लेकिन शुरुआती दौर काफी चुनौतीपूर्ण था. जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी की उससे मैं बहुत खुश हूं. शुरुआती दौर में उन्होंने डटकर मुकाबला किया. मैं कहूंगा कि वह एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए'.

इस मैच में इंडिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने 265 रनों के लक्ष्य को 46.2 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने 78 बॉल में 4 चौके और 2 छक्कों के साथ 74 रनों की पारी खेली. कूपर कोनोली ने 53 बॉल में 5 चौके और 6 छक्के के साथ नाबाद 61 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. भारत के लिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो विकेट हासिल किए.

इससे पहले भारत की तरफ से रोहित ने 97 बॉल में 7 चौके और 2 छक्के के साथ 73 रनों की पारी खेली. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए. अय्यर के बल्ले से सिर्फ 7 चौके निकले. अक्षर ने 44 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जम्पा ने 4 जबकि जेवियर बार्टलेट ने भी 3 विकेट लिए.