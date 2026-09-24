एशियन गेम्स 2026: भारत रोइंग की रेस में 3.88 सेकंड से चुका गोल्ड मेडल
भारतीय रोवर सतनाम-सलमान रोइंग में 2000 मीटर की रेस 6 मिनट 13.25 सेकंड में तय करके तीसरे स्थान पर रहे.
Published : September 24, 2026 at 1:26 PM IST
Indian rowers at Asian Games: भारत एशियन गेम्स 2026 में अपना दूसरा गोल्ड मेडल केवल 3.88 सेकंड से चूक गया. भारतीय रोवर (नौकायन खिलाड़ी) सतनाम सिंह और सलमान खान को रोइंग में पुरुष युगल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा.
दरअसल भारतीय जोड़ी को 2000 मीटर की दूरी तय करने में 6 मिनट 13.25 सेकंड का समय लगा. जबकि चीन के खिलाड़ी ने ये दूरी 6 मिनट 09.37 सेकंड में पूरी की. जिससे उनको गोल्ड मेडल मिल गया. वो भारतीय जोड़ी से केवल 3.88 सेकंड के अंतर से ये मेडल अपने नाम कर गए. उज्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोजबेक मामातकुलोव ने ये रेस 6 मिनट 10.49 सेकंड में पूरी की. जिससे उनको रजत पदक मिला. ये भारतीय खिलाड़ी से केवल 2.76 सेकंड तेज थे.
फाइनल स्कोर
- चीन, गोल्ड मेडलिस्ट: 6:09.77
- उज्बेकिस्तान, सिल्वर मेडलिस्ट: 6:10.49
- भारत, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट: 6:13.25
पीएम और राष्ट्रपति ने दी बधाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडल जीतने वाले भारतीय रोवर्स सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'एशियाई खेलों में पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सतनाम सिंह और सलमान खान को बहुत-बहुत बधाई. आपका प्रदर्शन टीम वर्क, सहनशक्ति और कमिटमेंट की ताकत को दिखाता है, जिसकी रोइंग में जरूरत होती है. आप दोनों और भी ऊंचाइयां हासिल करते रहें.'
पीएम मोदी ने सतनाम सिंह और सलमान खान के शानदार प्रदर्शन की तरीफ की और कहा कि उनका संयम और आपसी तालमेल काबिले-तारीफ रहा. उम्मीद है कि यह उपलब्धि उन्हें आने वाले वर्षों में और भी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी.
A fine performance by Satnam Singh and Salman Khan in the Men’s Double Sculls, earning India a well-deserved Bronze medal.— PMO India (@PMOIndia) September 24, 2026
Their composure and coordination stood out. May this achievement inspire them to scale even greater heights in the years ahead: PM @narendramodi pic.twitter.com/kAaSB1CZFw
कौन हैं सतनाम सिंह?
ये सतनाम सिंह का एशियन गेम्स में दूसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने 2023 एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में कांस्य पदक जीता था. 26 वर्षीय सतनाम पहले राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल खिलाड़ी थे. करीब 8 साल पहले उन्होंने ओलंपियन स्वर्ण सिंह विर्क से प्रेरित होकर रोइंग शुरू की. विर्क ने 2018 के एशियाई खेलों में पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में स्वर्ण पदक जीता था.
पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले सतनाम ने जल्द ही भारत के उभरते हुए रोवर के रूप में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 2018 युवा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आठवें स्थान पर रहे.
इसके बाद सतनाम 40वीं सीनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में पुरुष एकल स्कल्स का खिताब जीता. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय नौसेना के पहले रोवर बने. सतनाम पिछले साल सीनियर एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स टीम का भी हिस्सा थे.
कौन हैं सलमान खान
सलमान ने पहली बार एशियाई खेलों का पदक जीता है. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पूरे ढिंगई गांव में हुआ था. 28 वर्षीय खिलाड़ी का रोइंग से जुड़ाव 2018 में हुआ, जब वह भारतीय सेना की बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप में शामिल हुए. सलमान ने दो बार इस खेल को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उनके कोचों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने 2022 के गुजरात राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता. इसी साल उन्होंने इंडोर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया. सलमान ने 2023 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और ओपन स्प्रिंट राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कार्यक्रम में जगह मिली.
मेडल टैली
एशियन गेम्स 2026 मेडल टैली में भारत अभी 14 मेडल के साथ 14वें स्थान पर है. जिसमें एक गोल्ड, छह सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. वहीं चीन 101 मेडल (67 गोल्ड, 24 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज) के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है. जबकि मेजबान जापान 74 मेडल के साथ दूसरे और साउथ कोरिया 44 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है.