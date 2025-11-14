ETV Bharat / sports

भारतीय तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास, 18 साल में पहली बार गोल्ड मेडल किया अपने नाम

भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने चल रही एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को हराकर 18 साल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है. यशदीप भोगे, अतनु दास और राहुल की भारतीय टीम ने 2-4 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सियो मिंगी, किम येचन और जंग जिहो की कोरियाई टीम को 5-4 से हराकर 2009 से इस स्पर्धा में कोरिया के दबदबे को खत्म कर दिया. भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास

मुकाबले के निर्णायक शूट-ऑफ में दोनों टीमों ने 29 अंक हासिल किए लेकिन अतनु दास का शॉट केंद्र के पास था और इसने भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने में मदद की. इस जीत ने 2007 के बाद से भारत का एशियाई चैंपियनशिप पुरुष टीम में पहला स्वर्ण पदक भी चिह्नित किया. इसके साथ ही प्रतियोगिता में देश के कुल पदकों की संख्या दो स्वर्ण और चार रजत पदक हो गई है.