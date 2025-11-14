भारतीय तीरंदाजी टीम ने रचा इतिहास, 18 साल में पहली बार गोल्ड मेडल किया अपने नाम
Asian Archery Championship 2025: भारत की तीरंदाजी टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.
हैदराबाद : भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने चल रही एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को हराकर 18 साल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है. यशदीप भोगे, अतनु दास और राहुल की भारतीय टीम ने 2-4 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सियो मिंगी, किम येचन और जंग जिहो की कोरियाई टीम को 5-4 से हराकर 2009 से इस स्पर्धा में कोरिया के दबदबे को खत्म कर दिया.
मुकाबले के निर्णायक शूट-ऑफ में दोनों टीमों ने 29 अंक हासिल किए लेकिन अतनु दास का शॉट केंद्र के पास था और इसने भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने में मदद की. इस जीत ने 2007 के बाद से भारत का एशियाई चैंपियनशिप पुरुष टीम में पहला स्वर्ण पदक भी चिह्नित किया. इसके साथ ही प्रतियोगिता में देश के कुल पदकों की संख्या दो स्वर्ण और चार रजत पदक हो गई है.
भारत की कंपाउंड टीम ने भी पिछले दिन तीन स्वर्ण और दो रजत पदक जीते थे. कंपाउंड तीरंदाज की सफलता का नेतृत्व ज्योति सुरेखा वेन्नम ने किया, जिन्होंने टीम और व्यक्तिगत दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते. कंपाउंड महिला वर्ग का फाइनल अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, जिसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम ने विन्निपेग 2025 की रजत पदक विजेता, 17 वर्षीय हमवतन पृथिका प्रदीप को दो अंकों के मामूली अंतर से हराकर फाइनल जीता था.
🏹 INDIA SHOCK SOUTH KOREA! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) November 14, 2025
India beat archery giants South Korea 5–4 to win Men’s Recurve Team Gold at the Asian Archery Championships 2025!
Sets: 56–56, 51–56, 57–57, 57–53
Shoot-off: India take it with a closest-to-centre 10!
🇰🇷 Korea hadn’t lost this title since 2013.… https://t.co/QXtuYVF02z pic.twitter.com/2IvN4v9rL6
महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में, भारतीय चुनौती देने वाली वेन्नम और पृथिका ने दीपशिखा के साथ मिलकर ओह यूह्युन, पार्क येरिन और पार्क जुंगयून की टीम को हराकर टीम स्वर्ण पदक जीता. पुरुषों की कंपाउंड टीम साहिल राजेश जाधव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे की टीम से 229-230 के स्कोर से एक अंक से हारकर रजत पदक जीतने में सफल रही.
