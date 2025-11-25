रांची एयरपोर्ट पर क्रिकेटर्स का स्वागत, 30 नवंबर को JSCA में भारत–दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच
रांची में 30 नवंबर को भारत–दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच को लेकर खिलाड़ियों का रांची आना शुरू हो गया है.
Published : November 25, 2025 at 9:14 PM IST
रांचीः दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची पहुंचने लगे हैं. सोमवार को अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. दोनों खिलाड़ी शाम 6.45 बजे फ्लाइट से रांची पहुंचे. एयरपोर्ट पर काफी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और तस्वीरें लेने की कोशिश की.
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों की सुरक्षा और ट्रैवल प्लान को लेकर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं. JSCA प्रबंधन लगातार खिलाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है. इसी बीच JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है और आने वाले 24 घंटों में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के कई खिलाड़ी रांची पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस सेशन का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, जिसके लिए JSCA ग्राउंड पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
मंगलवार 26 नवंबर को भारतीय वनडे टीम के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा के शाम 6 बजे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ के 7.45 बजे रांची पहुंचने का कार्यक्रम तय है. इन दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है.
इस बीच JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले बड़े मुकाबले को लेकर तेजी से तैयारी हो रही है. पिच और आउटफील्ड को मैच के अनुरूप अंतिम रूप दिया जा रहा है. स्टेडियम की सुरक्षा, पार्किंग, दर्शक सुविधा और टिकटिंग व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है. JSCA अधिकारियों का कहना है कि मैच के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. घरेलू जमीन पर टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है, वहीं दक्षिण अफ्रीका रांची की पिच पर बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरने जा रही है. खिलाड़ियों के लगातार आगमन से रांची में क्रिकेट का उत्साह चरम पर है और शहर 30 नवंबर के वनडे मैच के लिए तैयार है.
