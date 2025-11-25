ETV Bharat / sports

रांची एयरपोर्ट पर क्रिकेटर्स का स्वागत, 30 नवंबर को JSCA में भारत–दक्षिण अफ्रीका का वनडे मैच

रांचीः दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची पहुंचने लगे हैं. सोमवार को अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. दोनों खिलाड़ी शाम 6.45 बजे फ्लाइट से रांची पहुंचे. एयरपोर्ट पर काफी संख्या में फैंस मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और तस्वीरें लेने की कोशिश की.

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों की सुरक्षा और ट्रैवल प्लान को लेकर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं. JSCA प्रबंधन लगातार खिलाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है. इसी बीच JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है और आने वाले 24 घंटों में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के कई खिलाड़ी रांची पहुंच जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस सेशन का पूरा शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, जिसके लिए JSCA ग्राउंड पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

रांची एयरपोर्ट पर भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों का स्वागत (ETV Bharat)

मंगलवार 26 नवंबर को भारतीय वनडे टीम के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा के शाम 6 बजे, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ के 7.45 बजे रांची पहुंचने का कार्यक्रम तय है. इन दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए भी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की उम्मीद है.