IND vs SA ODI: विराट कोहली पहुंचे रांची, 30 नवंबर को है मैच
भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है. विराट कोहली रांची पहुंच चुके हैं.
Published : November 26, 2025 at 1:37 PM IST
रांची: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए रांची का JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम पूरी तरह तैयार है. लगभग तीन साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की रांची में वापसी ने पूरे शहर का माहौल उत्साह से भर दिया है. स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक और सोशल मीडिया से लेकर फैन जोन तक हर जगह इसी मैच की चर्चा छाई हुई है.
रांची पहुंचे विराट कोहली
इस बीच भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वॉड के कई खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं. 25 नवंबर को तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह रांची पहुंचे. बुधवार की सुबह टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी रांची पहुंचे, जिनका स्वागत देखने योग्य रहा. एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में फैंस इकट्ठा थे. जैसे ही कोहली बाहर आए, कोहली…कोहली… के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. सुरक्षा कारणों से उन्हें सीधे टीम होटल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले प्रशंसकों ने मोबाइल कैमरों में उनकी झलक कैद कर ली.
आज इन खिलाड़ियों का होगा आगमन
कोहली का रांची पहुंचना मैच को और खास बना देता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह महेंद्र सिंह धोनी की कर्मभूमि है और यहां उनके साथ जुड़ा खास भाव हर क्रिकेट प्रेमी महसूस करता है. JSCA के उपाध्यक्ष संजय पांडे के अनुसार, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा बुधवार को रांची पहुंच रहे हैं. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी टीम के सात खिलाड़ी भी आज रांची पहुंचे. गुरुवार दोपहर तक दोनों टीमों के लगभग सभी खिलाड़ी रांची में होंगे और उसके बाद अभ्यास सत्र शुरू किया जाएगा.
जल्द जारी होगा अभ्यास का शेड्यूल
जेएससीए की ओर से अभ्यास का शेड्यूल जल्द जारी होगा. स्टेडियम की तैयारियों की बात करें तो पिच और आउटफील्ड को अंतिम रूप दे दिया गया है. मैदान की घास कटाई, ड्रेसिंग रूम, खिलाड़ियों की एंट्री गेट, प्रेस बॉक्स, फूड कोर्ट, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग मैनेजमेंट जैसे सभी बिंदुओं पर प्रशासन और स्टेडियम प्रबंधन लगातार समन्वय में काम कर रहे हैं. दर्शकों की भीड़ को देखते हुए अलग-अलग गेटों पर विशेष बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किए जाएंगे.
रांची में विराट कोहली के आगमन से जो माहौल बना है वह किसी त्योहार से कम नहीं. कई क्रिकेट प्रेमियों ने बताया कि कोहली को लाइव खेलते देखने का मौका लंबे समय बाद मिल रहा है. ऐसे में यह मैच उनके लिए बेहद खास है. क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि रांची की पिच बल्लेबाजों को मदद देती है, लिहाजा कोहली और रोहित जैसे बल्लेबाज यदि फॉर्म में रहे तो मुकाबला हाई स्कोरिंग और रोमांच से भरपूर होगा.
रांची में फिर लौटेगा क्रिकेट का जादू
रांची के JSCA स्टेडियम में अब तक 6 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2022 में खेला गया था. लगभग तीन साल बाद रांची में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की वापसी ने शहर में क्रिकेट का जादू एक बार फिर वापस ला दिया है. महेंद्र सिंह धोनी की इस कर्मभूमि पर जब भी कोई बड़ा मैच होता है, दर्शकों का जोश और समर्थन पूरे माहौल को खास बना देता है. कुल मिलाकर, जैसे-जैसे खिलाड़ी रांची पहुंच रहे हैं, शहर का तापमान क्रिकेट के रंग में और गहराता जा रहा है. 30 नवंबर का यह वनडे मुकाबला रांचीवासियों के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आई एक बड़ी सौगात साबित होने वाला है.
