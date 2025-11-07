शीतल देवी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय तीरंदाज
PARA ARCHER SHEETAL DEVI: वर्ल्ड चैंपियन पैरा आर्चर शीतल देवी ने भारत की एबल-बॉडी जूनियर तीरंदाजी टीम में सेलेक्ट होकर इतिहास रच दिया है.
Published : November 7, 2025 at 2:15 PM IST
हैदराबाद : वर्ल्ड चैंपियन पैरा आर्चर शीतल देवी, जो बिना हाथों के पैदा हुई थीं. उन्होंने अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है. नेशनल ट्रायल्स में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद शीतल को जेद्दा में होने वाले एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारतीय एबल-बॉडी जूनियर टीम में चुना गया है. इसके साथ ही यह पहली बार है जब किसी पैरा एथलीट को एबल-बॉडी कॉम्पिटिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है.
यह शीतल के लिए एक खास घोषणा थी क्योंकि वह धनुष उठाने के बाद से ही नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने के लक्ष्य की ओर लगातार कोशिश कर रही हैं. इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए शीतल ने लिखा कि उन्होंने हर हार से सीखा है.
उन्होंने लिखा, 'जब मैंने कॉम्पिटिशन शुरू किया तो मेरा एक छोटा सा सपना था. एक दिन एबल-बॉडी खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना. मैं पहले सफल नहीं हुई लेकिन मैंने हार नहीं मानी, हर हार से सीखा. आज वह सपना एक कदम और करीब आ गया है'.
History in the making! 🏹🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 7, 2025
Para archery star Sheetal Devi becomes the first-ever para athlete selected for India’s able-bodied junior team, set to compete at the Asia Cup Stage 3 in Jeddah.
From Jammu & Kashmir to the world stage — her journey continues to inspire.… pic.twitter.com/rwASYdzOpO
18 साल की शीतल जम्मू और कश्मीर की रहने वाली हैं. वह कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करती हैं और उन्होंने एक ऐसी स्टाइल विकसित की है जो अक्सर दुनिया भर के तीरंदाजी फैंस का ध्यान खींचती है. 2024 में उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में कांस्य पदक जीता. इस साल की शुरुआत में शीतल ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की. वह वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली बिना हाथों वाली महिला आर्चर बनीं.
शीतल भारतीय एबल-बॉडी टीम में कैसे पहुंचीं?
सोनीपत में हुए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में वह 60 से ज्यादा एबल-बॉडी आर्चर के खिलाफ मुकाबला कर रही थीं. वह कॉम्पिटिशन में कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहीं. उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 703 अंक हासिल किए. पहले राउंड में 352 अंक और दूसरे राउंड में 351 अंक. यह स्कोर क्वालिफिकेशन लीडर तेजस साल्वे के सबसे ज्यादा स्कोर के बराबर था.
फाइनल नतीजों में तेजल 15.75 अंकों के साथ टॉप पर रहीं, जबकि वैदेही जाधव दूसरे स्थान पर रहीं. शीतल 11.75 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जो ज्ञानेश्वरी गाडधे (11.50) से थोड़ा ही आगे थीं. शीतल अक्सर तुर्की की पेरिस पैरालंपिक चैंपियन ओज़्नूर क्यूर गिर्दी से प्रेरणा लेती हैं, जो एबल-बॉडीड प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेती हैं.
🚨 THIS IS THE BIGGEST NEWS FOLKS! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 6, 2025
Para World Champion Sheetal Devi has been selected for the Asia Cup Stage 3 in Jeddah 🏹
Sheetal Devi becomes First Indian Para Archer to be selected in Able Bodies Intl Tournament!
INSPIRATIONAL, SENSATION & HISTORICAL 🇮🇳💙 pic.twitter.com/TqMZ5qsiF3
क्या पैरा तीरंदाजों को एबल-बॉडीड प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है?
पैरा तीरंदाजी उन एथलीटों के लिए एक डिसिप्लिन है जिन्हें शारीरिक या देखने में कमी के साथ क्लासिफाई किया गया है. रिकर्व और कंपाउंड कैटेगरी के अलावा, पैरा तीरंदाजी में उन एथलीटों के लिए W1 कैटेगरी भी है जिन्हें गंभीर कमी है या जो देखने में कमजोर कैटेगरी से हैं.
पैरा तीरंदाज अक्सर खेल के मैदान को बराबर करने के लिए कस्टम ड्रॉ या रिलीज एड्स, माउथ टैब या व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. वर्ल्ड आर्चरी द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, क्लासिफाई किए गए एथलीट अपने सहायक उपकरणों की मदद से टारगेट आर्चरी इवेंट्स में एबल-बॉडीड एथलीटों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं.
टीमें
रिकर्व
पुरुष: रामपाल चौधरी (AAI), रोहित कुमार (उत्तर प्रदेश), मयंक कुमार (हरियाणा)
महिला: कोंडापावुलुरी युक्ता श्री (आंध्र प्रदेश), वैष्णवी कुलकर्णी (महाराष्ट्र), कृतिका बिचपुरिया (मध्य प्रदेश)।
कंपाउंड
पुरुष: प्रद्युम्न यादव, वासु यादव, देवांश सिंह (सभी राजस्थान);
महिला: तेजल साल्वे, वैदेही जाधव (दोनों महाराष्ट्र), शीतल देवी (जम्मू और कश्मीर)