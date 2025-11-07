ETV Bharat / sports

शीतल देवी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली भारतीय तीरंदाज

हैदराबाद : वर्ल्ड चैंपियन पैरा आर्चर शीतल देवी, जो बिना हाथों के पैदा हुई थीं. उन्होंने अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है. नेशनल ट्रायल्स में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद शीतल को जेद्दा में होने वाले एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारतीय एबल-बॉडी जूनियर टीम में चुना गया है. इसके साथ ही यह पहली बार है जब किसी पैरा एथलीट को एबल-बॉडी कॉम्पिटिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है.

यह शीतल के लिए एक खास घोषणा थी क्योंकि वह धनुष उठाने के बाद से ही नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने के लक्ष्य की ओर लगातार कोशिश कर रही हैं. इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए शीतल ने लिखा कि उन्होंने हर हार से सीखा है.

उन्होंने लिखा, 'जब मैंने कॉम्पिटिशन शुरू किया तो मेरा एक छोटा सा सपना था. एक दिन एबल-बॉडी खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करना. मैं पहले सफल नहीं हुई लेकिन मैंने हार नहीं मानी, हर हार से सीखा. आज वह सपना एक कदम और करीब आ गया है'.

18 साल की शीतल जम्मू और कश्मीर की रहने वाली हैं. वह कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करती हैं और उन्होंने एक ऐसी स्टाइल विकसित की है जो अक्सर दुनिया भर के तीरंदाजी फैंस का ध्यान खींचती है. 2024 में उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में कांस्य पदक जीता. इस साल की शुरुआत में शीतल ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल की. वह वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली बिना हाथों वाली महिला आर्चर बनीं.

शीतल भारतीय एबल-बॉडी टीम में कैसे पहुंचीं?

सोनीपत में हुए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में वह 60 से ज्यादा एबल-बॉडी आर्चर के खिलाफ मुकाबला कर रही थीं. वह कॉम्पिटिशन में कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहीं. उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 703 अंक हासिल किए. पहले राउंड में 352 अंक और दूसरे राउंड में 351 अंक. यह स्कोर क्वालिफिकेशन लीडर तेजस साल्वे के सबसे ज्यादा स्कोर के बराबर था.

फाइनल नतीजों में तेजल 15.75 अंकों के साथ टॉप पर रहीं, जबकि वैदेही जाधव दूसरे स्थान पर रहीं. शीतल 11.75 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जो ज्ञानेश्वरी गाडधे (11.50) से थोड़ा ही आगे थीं. शीतल अक्सर तुर्की की पेरिस पैरालंपिक चैंपियन ओज़्नूर क्यूर गिर्दी से प्रेरणा लेती हैं, जो एबल-बॉडीड प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेती हैं.