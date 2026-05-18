भारतीय मूल के आरोन राय ने तीन शॉट से पीजीए चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास
आरोन राय की जीत ने पीजीए चैंपियनशिप में अमेरिकी खिलाड़ियों की लगातार 10 वर्षों की जीत के सिलसिले को भी समाप्त कर दिया.
By PTI
Published : May 18, 2026 at 5:03 PM IST
न्यूटाउन स्क्वायर: भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर आरोन राय ने अंतिम दौर में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए तीन शॉट से पीजीए चैंपियनशिप जीतकर नया इतिहास रच दिया. वह पिछली एक सदी से भी अधिक समय में इंग्लैंड में जन्मे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है.
राय पहले फॉर्मूला वन ड्राइवर बनना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने गोल्फ को अपनाया. राय इस टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान पर थे लेकिन अब वह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं.
यह 31 वर्षीय खिलाड़ी एक समय तीन शॉट से पीछे चल रहा था लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. राय ने पार-5 वाले नौवें होल पर 40 फुट का ईगल पुट लगाया. इसके बाद भी उन्होंने अपना अच्छा खेल जारी रखा और पांच अंडर 65 के स्कोर के साथ समापन किया. उन्होंने कुल नौ अंडर का स्कोर बनाकर तीन शॉट से खिताब जीता.
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Aaron Rai becomes the first Englishman since Jim Barnes in 1919 to win the PGA Championship 🏆#PGAChamp pic.twitter.com/on408LfUb8
राय का इससे पहले किसी मेजर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तीन बार संयुक्त 19वें स्थान पर रहना था. उन्होंने अपने 13वें प्रयास में यह चैंपियनशिप जीती. वह पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बन गए. उनसे पहले जिम बार्न्स ने 1916 और 1919 में यह खिताब जीता था.
राय की जीत ने पीजीए चैंपियनशिप में अमेरिकी खिलाड़ियों की लगातार 10 वर्षों की जीत के सिलसिले को भी समाप्त कर दिया.
राय के माता-पिता भारतीय मूल के हैं और उनकी पत्नी गौरिका भारत की एक पेशेवर गोल्फर हैं. राय से पहले पीजीए चैंपियन बनने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी विजय सिंह थे. फिजी के इस खिलाड़ी ने दो बार पीजीए चैंपियनशिप जीती थी.
Aaron Rai becomes the first European to win the PGA Championship since Rory McIlroy in 2014 🙌#PGAChamp pic.twitter.com/CXhlzaA5LA— DP World Tour (@DPWorldTour) May 18, 2026
उन्होंने कहा, 'यह खिताब मेरी कल्पना से परे है.' राय को इस जीत से पीजीए टूर पर पांच साल की छूट मिल गई है. अब वह मास्टर्स, यूएस ओपन और ब्रिटिश ओपन में खेल सकते हैं. वह अब जीवन भर पीजीए चैंपियनशिप में खेल सकते हैं.
राय ने कहा, 'गोल्फ एक अद्भुत खेल है. यह आपको बहुत कुछ सिखाता है. यह आपको बहुत विनम्रता, अनुशासन और अथक परिश्रम करना सिखाता है क्योंकि इस खेल में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है.'
राय की यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जॉन रहम, रोरी मैकलॉय, जेंडर शॉफेल, कैमरन स्मिथ, जस्टिन रोज जैसे शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी में चैंपियनशिप जीती. रहम और एलेक्स स्माइली छह अंडर के कुल स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे.