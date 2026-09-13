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लड़कियों के बाद लड़कों का कमाल, लगातार चौथी बार बने जूनियर हॉकी एशिया कप के चैंपियन

लगातार चौथी बार भारतीय टीम बनी जूनियर हॉकी एशिया कप की चैंपियन ( HOCKEY INDIA X )

मोकी (चीन): जूनियर हॉकी एशिया कप में लड़कियों के चैंपियन बनने के कुछ ही घंटे बाद लड़के भी चैंपियन बन गए. फाइनल मैच में उन्होंने साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी. इस जीत के साथ भारतीय जूनियर पुरुष टीम लगातार चौथी बार एशिया की चैंपियन बन गई. कुल मिलाकर ये भारत का रिकॉर्ड छठा खिताब है. इस से ये पता चलता है कि भारतीय हॉकी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. कम से कम महाद्वीपीय स्तर पर तो ऐसा ही है. इसके साथ ही भारतीय पुरुष टीम भी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गई. फाइनल मैच में भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए, जबकि कोरियाई टीम के लिए एकमात्र गोल ली मिनह्योक ने किया. यादव ने नौवें मिनट में पहला गोल किया, जिसके बाद एक्का ने 13वें मिनट में गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया और पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे हो गया. प्रदीप ने 21वें मिनट में गोल किया। भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ-टाइम ब्रेक तक कोरियाई टीम पर 3-0 की बड़ी बढ़त बना ली. इसके बाद मौर्य ने 50वें मिनट में भारत के लिए एक और गोल करके टीम को 4-0 की बड़ी बढ़त दिला दी, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे. इसके बाद मिनह्योक ने 54वें मिनट में कोरियाई टीम के लिए एक गोल किया, लेकिन उनका यह एकमात्र गोल कोई खास असर नहीं डाल सका और भारत ने 4-1 से मुकाबला जीतकर छठी बार यह महाद्वीपीय खिताब अपने नाम किया.