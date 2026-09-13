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लड़कियों के बाद लड़कों का कमाल, लगातार चौथी बार बने जूनियर हॉकी एशिया कप के चैंपियन

जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी.

लगातार चौथी बार भारतीय टीम बनी जूनियर हॉकी एशिया कप की चैंपियन
लगातार चौथी बार भारतीय टीम बनी जूनियर हॉकी एशिया कप की चैंपियन (HOCKEY INDIA X)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 7:13 PM IST

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मोकी (चीन): जूनियर हॉकी एशिया कप में लड़कियों के चैंपियन बनने के कुछ ही घंटे बाद लड़के भी चैंपियन बन गए. फाइनल मैच में उन्होंने साउथ कोरिया को 4-1 से मात दी. इस जीत के साथ भारतीय जूनियर पुरुष टीम लगातार चौथी बार एशिया की चैंपियन बन गई. कुल मिलाकर ये भारत का रिकॉर्ड छठा खिताब है. इस से ये पता चलता है कि भारतीय हॉकी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. कम से कम महाद्वीपीय स्तर पर तो ऐसा ही है. इसके साथ ही भारतीय पुरुष टीम भी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गई.

फाइनल मैच में भारत के लिए अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए, जबकि कोरियाई टीम के लिए एकमात्र गोल ली मिनह्योक ने किया. यादव ने नौवें मिनट में पहला गोल किया, जिसके बाद एक्का ने 13वें मिनट में गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया और पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे हो गया. प्रदीप ने 21वें मिनट में गोल किया। भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ-टाइम ब्रेक तक कोरियाई टीम पर 3-0 की बड़ी बढ़त बना ली.

इसके बाद मौर्य ने 50वें मिनट में भारत के लिए एक और गोल करके टीम को 4-0 की बड़ी बढ़त दिला दी, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे. इसके बाद मिनह्योक ने 54वें मिनट में कोरियाई टीम के लिए एक गोल किया, लेकिन उनका यह एकमात्र गोल कोई खास असर नहीं डाल सका और भारत ने 4-1 से मुकाबला जीतकर छठी बार यह महाद्वीपीय खिताब अपने नाम किया.

पैसों की हुई बारिश
हॉकी इंडिया ने पुरुष खिलाड़ियों के लिए भी नकद राशि देने का ऐलान किया है. महिला टीम की तरह पुरुष टीम के भी हर एक खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को एक लाख का इनाम दिया जाएगा.

भारत का टूर्नामेंट में दबदबा
भारत ने अब लगातार चौथी बार जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है और लगातार तीन खिताब जीतने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. भारत पहले से ही इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम रही है. पाकिस्तान ने 1988 से 1996 के बीच तीन खिताब जीते थे. कोरिया ने 2000 में एक खिताब जीता, जबकि मलेशिया ने 2012 में एक बार जीत हासिल की.

टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन
भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में पहले ही शानदार छाप छोड़ी है. वे तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ पूल A में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंचे थे. उन्होंने अभियान के अगले मैचों में इंडोनेशिया को 14-0 से हराया और जापान के खिलाफ मैच 3-3 से ड्रॉ खेला. इसके बाद भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 7-3 से और आखिरी पूल मैच में चीनी ताइपे को 15 गोल से हराया. सेमीफाइनल में उन्होंने मलेशिया को 3-1 से हराया.

महिला टीम भी बनी चैंपियन
इससे पहले, भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता. यह भारत का लगातार तीसरा खिताब था, जिससे वे इस टूर्नामेंट की सबसे सफल महिला टीमों के मामले में चीन और दक्षिण कोरिया की बराबरी पर आ गए हैं.

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