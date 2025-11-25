भारत को बेल्जियम के हाथों मिली हार, अभिषेक और शिलानंद के गोल गए बेकार
Published : November 25, 2025 at 1:57 PM IST
हैदराबाद: भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पहले मैच में साउथ कोरिया पर कड़ी मेहनत से मिली थी. इसके बाद भारत को सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 के दूसरे मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पांच बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट के दूसरे मैच में बेल्जियम से 2-3 से हार गई. बेल्जियम के लिए रोमेन डुवेकॉट ने दो गोल किए. भारत के लिए अभिषेक और शिलानंद लाकड़ा ने गोल किए.
सुल्तान अजलान शाह कप का 31वां एडिशन मलेशिया के इपोह में हो रहा है. पहले भारत का मुकाबला कल शाम बेल्जियम से होना था. लेकिन लगातार बारिश के कारण मैच टाल दिया गया. रीशेड्यूल किए गए शेड्यूल के अनुसार, दोनों टीमें मंगलवार सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर एक-दूसरे से भिड़ेंगी. बेल्जियम मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है. वे अभी FIH रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं. नतीजतन, हाल ही में एशिया कप जीतने के बावजूद सातवें स्थान पर मौजूद भारत के लिए यह मैच बहुत आसान नहीं था.
Fought hard, but not our day. 💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2025
India go down 2-3 to Belgium at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025, Focus shifts to the next challenge. 🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/vIWTTpzYoN
बेल्जियम ने शुरू से ही भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने 10 मिनट बाद दिन का पहला पेनल्टी कॉर्नर जीता. हालांकि भारतीय डिफेंस बच गया, लेकिन दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारतीय डिफेंस ने बराबरी तोड़ दी. जब रोमन डुवेकॉट ने 17वें मिनट में पहला गोल किया तो खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी. गोल खाने के बाद भारत जल्दी जवाब देने के लिए बेताब था हालांकि, 'मेन इन ब्लू' को जवाब देने के लिए दूसरे हाफ तक इंतजार करना पड़ा.
अभिषेक ने 33वें मिनट में शानदार गोल करके बराबरी कर ली. भारत के बराबर करने से बेल्जियम की फिर से बढ़त लेने की इच्छा बढ़ गई. उन्होंने तीसरे क्वार्टर के बिल्कुल आखिरी मिनट में निकोलस डी केर्पेल के गोल से फिर से बढ़त बना ली. जैसे ही बेल्जियम ने आखिरी क्वार्टर की शुरुआत में डुवेकॉट के दूसरे गोल से अंतर और बढ़ाया, भारत की हार लगभग पक्की हो गई.
46वें मिनट में तीसरा गोल खाने के बाद भारत ने बराबरी करने की बहुत कोशिश की. वे पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने के करीब थे. आखिर में, जब शिलानंद लाकड़ा ने 57वें मिनट में दूसरा गोल किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. भारत आखिरकार दूसरा मैच 3-2 से हार गया. नतीजतन, भारत दो मैचों में तीन पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर आ गया. दूसरी ओर बेल्जियम भारत को हराकर चार पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया.