भारत ने कोरिया को हराकर किया टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज, जानिए दूसरे मैच में कब, कहां और किससे होगी टक्कर

Sultan Azlan Shah Cup: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कोरिया को 1-0 से हराकर जीत के साथ शुरुआत की.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम (ANI)
Published : November 24, 2025 at 10:41 AM IST

हैदराबाद: इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने रविवार को मलेशिया के इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में कोरिया के खिलाफ 1-0 से जीत के साथ अपने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 कैंपेन की शुरुआत की है. मोहम्मद राहील (15’) ने गेम का एकमात्र गोल किया, जिससे इंडियन टीम को जीत मिली.

मोहम्मद राहील ने बिखेरा जलवा
इंडिया ने गेम की शुरुआत शानदार तरीके से की और अच्छे पास दिए और शुरुआती एक्सचेंज में बॉल पर कब्जा बनाए रखा. शुरुआती प्रेशर के बाद सुखजीत सिंह गोल करने के करीब आए, उन्होंने पास से पोस्ट पर शॉट मारा. टीम इंडिया ने आखिरकार अपनी अच्छी शुरुआत का फायदा उठाया जब मोहम्मद राहील (15’) ने एक अच्छे टीम मूव को पूरा किया, जिससे उनकी टीम को पहले क्वार्टर के आखिर में 1-0 की बढ़त मिल गई.

दूसरे क्वार्टर में कोरिया बराबरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक पर कुछ मौके बनाए. हालांकि, मोहित एचएस ने एक तेज सेव करके उन्हें बराबरी करने से रोक दिया, जिससे यह पक्का हो गया कि पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया आगे बना रहे.

दूसरे गोल की तलाश में इंडिया ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही जोरदार शुरुआत की. उन्होंने कोरिया को कुछ पेनल्टी कॉर्नर के मौकों से बैकफुट पर धकेलना जारी रखा, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला. तीसरे क्वार्टर में समय कम होता जा रहा था, इसलिए इंडिया को डिफेंस में बहुत मेहनत करनी पड़ी और पवन को कुछ बार एक्शन में आना पड़ा ताकि आखिरी पंद्रह मिनट तक उनकी बढ़त बनी रहे.

इंडिया ने चौथे क्वार्टर में अपनी रफ्तार बढ़ा दी क्योंकि वे नतीजे को बिना किसी शक के पक्का करना चाहते थे. उन्होंने अभिषेक को पास से गोल करने से रोक दिया, जिससे कोरिया को सात मिनट से भी कम समय में एक अच्छा मौका मिला. कोरियाई टीम बराबरी करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन इंडियन डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं देने का पक्का इरादा कर लिया था.

अगले मैच में भारत का किससे होगा सामना
खेल में एक मिनट से भी कम समय बचा था, कोरिया के पास पेनल्टी कॉर्नर से एक पॉइंट लेने का मौका था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और अंत में 1-0 से हार गए. भारत का अगला मैच 24 नवंबर को यानी आज 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार खेला जाएगा, जहां पर बेल्जियम से भारत का मुकाबला होगा. सुल्तान अज़लान शाह कप 2025 के सभी मैच फैन कोड पर लाइव दिखाए जा रहे हैं.

