भारत ने कोरिया को हराकर किया टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज, जानिए दूसरे मैच में कब, कहां और किससे होगी टक्कर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ( ANI )

हैदराबाद: इंडियन मेन्स हॉकी टीम ने रविवार को मलेशिया के इपोह के सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में कोरिया के खिलाफ 1-0 से जीत के साथ अपने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 कैंपेन की शुरुआत की है. मोहम्मद राहील (15’) ने गेम का एकमात्र गोल किया, जिससे इंडियन टीम को जीत मिली. मोहम्मद राहील ने बिखेरा जलवा

इंडिया ने गेम की शुरुआत शानदार तरीके से की और अच्छे पास दिए और शुरुआती एक्सचेंज में बॉल पर कब्जा बनाए रखा. शुरुआती प्रेशर के बाद सुखजीत सिंह गोल करने के करीब आए, उन्होंने पास से पोस्ट पर शॉट मारा. टीम इंडिया ने आखिरकार अपनी अच्छी शुरुआत का फायदा उठाया जब मोहम्मद राहील (15’) ने एक अच्छे टीम मूव को पूरा किया, जिससे उनकी टीम को पहले क्वार्टर के आखिर में 1-0 की बढ़त मिल गई. दूसरे क्वार्टर में कोरिया बराबरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक पर कुछ मौके बनाए. हालांकि, मोहित एचएस ने एक तेज सेव करके उन्हें बराबरी करने से रोक दिया, जिससे यह पक्का हो गया कि पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया आगे बना रहे.