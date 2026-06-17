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दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप: भारतीय पुरुष और महिला टीम अपराजित, अंक तालिका में शीर्ष पर

रांची में आयोजित साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीम अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज हैं.

South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 17, 2026 at 8:46 PM IST

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रांची: खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीत लिए हैं. पहले दिन के लीग मुकाबलों के बाद दोनों भारतीय टीमें अपराजित रहते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं.

महिला वर्ग में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को कड़े संघर्ष के बाद 25-19, 23-25, 25-22 से पराजित किया. इसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका को 25-15, 25-22 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. दोनों मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, आक्रामक खेल और दबाव की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन का परिचय दिया.

South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)

पुरुष वर्ग में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला. भारत ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 25-14, 25-17 से हराया. इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25-19, 25-22 से जीत दर्ज की. भारतीय पुरुष टीम ने दोनों मैचों में शुरुआत से अंत तक नियंत्रण बनाए रखा और विपक्षी टीमों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया.

South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)

भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान की पुरुष एवं महिला टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं. पहले दिन खेले गए मुकाबलों में कई रोमांचक मैच देखने को मिले, लेकिन भारतीय टीमों का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा. खिलाड़ियों के उत्कृष्ट खेल और टीमों के बीच हुए कड़े मुकाबलों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)

आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच खेल सहयोग को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना और थ्रोबॉल खेल को नई पहचान दिलाना है. प्रतियोगिता के शेष लीग मुकाबले और फाइनल मैच 18 जून को खेले जाएंगे, जिसके बाद विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा.

South Asian Throwball Championship in Ranchi
साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप (Etv Bharat)

इससे पूर्व चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया. उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के बीच सद्भावना, भाईचारे और मैत्री संबंधों को मजबूत करने का सशक्त मंच है. उद्घाटन समारोह में दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर बी.एम. शाहिद, स्पार्टन कंपनी के महाप्रबंधक धीरज सहित कई खेल पदाधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खेल भावना और अनुशासन बनाए रखने की शपथ भी ली.

झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरपर्सन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का सफल आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है. इससे राज्य को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े मंच पर सीखने व आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा.

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