जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025: भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जीता कांस्य पदक, हॉकी इंडिया ने किया लाखों रुपये के इनाम की घोषणा

Junior Hockey World Cup 2025: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम वर्ल्ड कप 2025 में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया.

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025: भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जीता कांस्य पदक
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025: भारत ने अर्जेंटीना को हराकर जीता कांस्य पदक (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : December 11, 2025 at 12:18 PM IST

चेन्नई: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार,10 दिसंबर को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम मे इतिहास रच दिया है. जहां भारतीय खिलाड़ियों ने जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर अपना पहला कांस्य पदक जीता और देश का नाम रोशन किया.

भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शानदार कमबैक किया और 2 गोल से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 11 मिनट में चार गोल करके हॉकी में एक सुनहरा पल जोड़ लिया.

गोल करने वाले खिलाड़ी
मैच में अर्जेंटीना के निकोलस रोड्रिग्ज ने तीसरे मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई और फिर सैंटियागो फर्नांडीज ने 44वें मिनट में दूसरा गोल करके मेहमान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया. लेकिन उसके बाद भारत के लिए अंकित पाल ने 49वें, मनमीत सिंह ने 52वें, शरदानंद तिवारी ने 57वें, और अनमोल एक्का ने 58 में चार गोल दाग कर मैच अपने नाम कर लिया.

भारत ने पहली बार जीता कांस्य पदक
यह पहली बार है जब भारत ने दो स्वर्ण पदक (2001, 2016) और एक रजत पदक (1997) जीतने के बाद कांस्य पदक जीता है, और 2005 में टीम को तब निराशा हाथ लगी थी जब तीसरे स्थान के प्लेऑफ में स्पेन से पेनल्टी स्ट्रोक में हारने के कारण टीम कांस्य पदक से चूक गई थी.

लाखों रुपये के इनाम की घोषणा
इस ऐतिहासिक जीत के बाद, हॉकी इंडिया ने भी खिलाड़ियों पर अपना खजाना खोल दिया है और टीम के हर एक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है जबकि सपोर्ट स्टाफ को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है. बता दें की भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से 5-1 से हो गई थी.

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल 2025
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच स्पेन और जर्मनी के बीच खेला गया, जिसको पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी ने स्पेन को 3-2 से हराकर अपना 8वां खिताब जीत लिया. 60 मिनट के रेगुलेशन टाइम के बाद मैच 1-1 से बराबर था.

जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में
1985 से यह टूर्नामेंट हर चार साल में होता था, लेकिन 2021 से यह टूर्नामेंट हर दो साल में हो रहा है. इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए टूर्नामेंट शुरू होने से एक साल पहले 31 दिसंबर तक खिलाड़ियों की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए. अब तक कुल 14 टूर्नामेंट खेले जा चुके हैं, जिसमें जर्मनी ने सबसे ज्यादा 8 बार खिताब अपने नाम किया है. उसके बाद अर्जेंटीना और भारत ने 2-2 बार जबकि ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान एक-एक बार ये खिताब जीतने में सफल रहे.

Last Updated : December 11, 2025 at 12:18 PM IST

JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025
भारतीय जूनियर हॉकी टीम
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल
INDIAN JUNIOR HOCKEY TEAM

