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नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख इवेंट में हिस्सा न लेने के बावजूद डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई किया

नीरज चोपड़ा ने पांच इवेंट्स के बाद 12 अंक हासिल करके डायमंड लीग फeइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है.

NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE FINAL
नीरज चोपड़ा (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 11:50 AM IST

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हैदराबाद: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख इवेंट में हिस्सा न लेने के बावजूद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है. बता दें, ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल से पहले का आखिरी इवेंट गुरुवार को हुआ. इस इवेंट से उन छह एथलीट्स का फैसला होना था जो डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे.

नीरज चोपड़ा ने पांच में से तीन मीटिंग्स में हिस्सा न लेने के बावजूद फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. नीरज ने सिर्फ लॉजेन डायमंड लीग और दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने क्रमशः 88.05 मीटर और 85.69 मीटर का थ्रो किया. इन नतीजों के साथ, उन्होंने कुल 12 पॉइंट हासिल किए. वे लॉजेन में दूसरे और दोहा में चौथे स्थान पर रहे. ये नतीजे डायमंड लीग फाइनल में उनकी जगह पक्की करने के लिए काफी थे.

ज्यूरिख डायमंड लीग किसने जीती?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के चैंपियन, श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने 92.07 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ यह इवेंट जीता. इस साल उनका फॉर्म शानदार रहा है. उन्होंने दो बार 90 मीटर से ज्यादा और सात बार 88 मीटर से ज्यादा दूर थ्रो किया. अगले हफ्ते होने वाले डायमंड लीग फाइनल में उन्हें हराना मुश्किल होगा.

ग्रेनाडा के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स 86.93 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे. पोलैंड के डेविड वेग्नर ने 85.16 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.

कैसे होती है डायमंड लीग में पॉइंट्स की गिनती?
हर डायमंड लीग मीट में, टॉप आठ एथलीटों को पॉइंट्स दिए जाते हैं. ये पॉइंट्स घटते क्रम में होते हैं (जो खिलाड़ी पहले स्थान पर आता है उसे आठ पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद दूसरे से आठवें स्थान तक के खिलाड़ियों को क्रमशः सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक पॉइंट मिलता है). क्वालिफाइंग इवेंट्स के आखिर में, सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले टॉप छह एथलीट फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं. अगर पॉइंट्स बराबर (टाई) हो जाते हैं, तो उस सीजन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला एथलीट अगले राउंड में पहुंचता है.

डायमंड लीग फाइनल (पुरुष जैवलिन थ्रो) के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीट

  • रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) - 39 पॉइंट
  • एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा) - 35 पॉइंट
  • केशॉर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद और टोबैगो) - 23 पॉइंट
  • कर्टिस थॉम्पसन (USA) - 20 पॉइंट
  • जूलियस येगो (केन्या) - 13 पॉइंट
  • नीरज चोपड़ा (भारत) - 12 पॉइंट

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